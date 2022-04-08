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Рестораны с 1 мая смогут напрямую общаться с пользователями «Яндекс.Еды»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Рестораны, которые сотрудничают с «Яндекс.Едой», с 1 мая смогут самостоятельно отвечать на отзывы клиентов к заказам. Ранее в случае недовольства клиентов с ними общалась только поддержка сервиса. Об этом RB.RU сообщил представитель сервиса.

Рестораны с 1 мая смогут напрямую общаться с пользователями «Яндекс.Еды»

Сообщение от ресторана будут доступны клиентам в приложении в разделе поддержки, также можно получить его в виде письма на электронную почту.

«Яндекс.Еда»

Отмечается, что возможность напрямую взаимодействовать с клиентами возглавила список запросов к «Яндекс.Еде» от ресторанов по итогам 2021 года.

Среди новых услуг для заведений также возможность получать ежедневные отчеты о продажах в мессенджер и выбирать, с какой частотой получать выплаты за заказы.

Все новые услуги доступны для небольших заведений (не набирают больше 30 заказов в месяц) за 1 рубль в месяц до конца года. Остальные рестораны смогут протестировать все на тех же условиях в течение месяца.

Фото на обложке: Unsplash

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