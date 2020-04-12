Производитель майонеза «Слобода» выделит 20 млн рублей на поддержку молодых ученых без работы
Инновационный центр «Бирюч» агропромышленной группы компаний «Эфко» (производитель майонеза «Слобода») выделит 20 млн рублей на проект для поддержки молодых ученых и научных сотрудников, лишившихся работы. Об этом говорится в сообщении компании.
Инициатива поможет «Эфко» повысить эффективность текущего бизнеса, а также найти идеи для новых конкурентоспособных и инновационных проектов.
Специалисты центра «Бирюч» разработали онлайн-платформу, на которой ученые могут выбрать задание в области химии или биотехнологии и выполнить его удаленно за вознаграждение. Задания разделены по уровню сложности, каждое позволяет заработать от 20 до 40 тысяч рублей.
Например, компания предлагает провести маркетинговый анализ рынка растительного мяса в России и мире с отражением объема рынка, цены, динамики изменений, и получить за это 20 тысяч рублей.
Проект нацелен на специалистов научного профиля, обладающих высокими профессиональными компетенциями. Также к участию приглашаются биотех-стартапы.
Фото: Unsplash
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