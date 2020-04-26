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Департамент спорта Москвы и «Яндекс.Эфир» запустили бесплатные онлайн-тренировки

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Департамент спорта Москвы совместно с «Яндекс.Эфиром» запустили совместный проект онлайн-тренировок. Он реализуется в рамках направления по борьбе с пандемией коронавируса #сидидома. Об этом Rusbase рассказал представитель «Яндекса».

Департамент спорта Москвы и «Яндекс.Эфир» запустили бесплатные онлайн-тренировки

Тренировки будут проводить ведущие спортсмены страны, среди которых фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова, бодибилдер Юрий Голубев, футболист Евгений Алдонин и другие.

Онлайн-тренировки будут транслироваться бесплатно в специальном тематическом разделе «Яндекс.Эфира» #лучшедома (блок «Фитнес дома»).

Каждая тренировка имеет хронометраж до трех минут. Все упражнения рассчитаны на выполнение в домашних условиях и не требуют специальной физической подготовки.

Также в «Яндекс.Эфире» каждый день в 10:00 профессиональные тренеры бесплатно проводят утренние тренировки на канале Workout. Каждую неделю — с новым тренером. С 20 по 26 апреля занятия будет вести тренер в IBA Group Кристина Курненина.

Фото: Unsplash

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