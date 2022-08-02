Минцифры совместно с банками предложит производителям электроники кредиты на закупку комплектующих

Минцифры предложило запустить новый механизм льготного кредитования российских производителей электроники. Речь идет о программе, по которой компании смогут брать кредиты на закупку комплектующих под 5% годовых при минимальной сумме кредита в 4 млрд рублей.
Ведомство планирует запустить механизм вместе с крупнейшими банками, среди которых Сбербанк, «Альфа-банк» и ВТБ, узнал «Коммерсантъ». Совещание по этому вопросу, как сообщается, состоялось в Минцифры 1 августа.
- Предполагается, что средства нужны вендорам на пополнение оборотных средств для продолжения работы либо для запуска инвестпроектов.
- Производители электроники смогут брать кредиты на закупку комплектующих под 5% годовых, а минимальная сумма кредита составит 4 млрд рублей.
- Правительство собирается компенсировать банкам разницу между рыночной и льготной процентной ставкой за счет средств из резервного фонда.
Фото на обложке: Unsplash
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