Минцифры предложило запустить новый механизм льготного кредитования российских производителей электроники. Речь идет о программе, по которой компании смогут брать кредиты на закупку комплектующих под 5% годовых при минимальной сумме кредита в 4 млрд рублей.

Минцифры совместно с банками предложит производителям электроники кредиты на закупку комплектующих