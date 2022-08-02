Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минцифры совместно с банками предложит производителям электроники кредиты на закупку комплектующих

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минцифры предложило запустить новый механизм льготного кредитования российских производителей электроники. Речь идет о программе, по которой компании смогут брать кредиты на закупку комплектующих под 5% годовых при минимальной сумме кредита в 4 млрд рублей.

Минцифры совместно с банками предложит производителям электроники кредиты на закупку комплектующих

Ведомство планирует запустить механизм вместе с крупнейшими банками, среди которых Сбербанк, «Альфа-банк» и ВТБ, узнал «Коммерсантъ». Совещание по этому вопросу, как сообщается, состоялось в Минцифры 1 августа.

  • Предполагается, что средства нужны вендорам на пополнение оборотных средств для продолжения работы либо для запуска инвестпроектов. 
  • Производители электроники смогут брать кредиты на закупку комплектующих под 5% годовых, а минимальная сумма кредита составит 4 млрд рублей. 
  • Правительство собирается компенсировать банкам разницу между рыночной и льготной процентной ставкой за счет средств из резервного фонда.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Минцифры исключило 400 организаций из списка аккредитованных IT-компаний
  2. 2 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
  3. 3 Из мобайла — в веб: как интернет-банку на смартфоне заменить мобильное приложение
  4. 4 ​​​​Совкомбанк и «Сколково» проведут соревнование по проектированию цифровых продуктов для банковской сферы
  5. 5 Банковская бизнес-аналитика без розовых очков: как узнать, окупится ли внедрение аналитического ПО
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

04 августа 2022

GLOBAL GATE

05 августа 2022

SKOLKOVO MBA

05 августа 2022

Всероссийский конкурс проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT»

Все ВОЗМОЖНОСТИ