Программы-шифровальщики применялись почти в половине атак на компании по всему миру в 2021 году

В 2021 году почти в половине атак на компании по всему миру применялись программы-шифровальщики, выяснилось в ходе исследования «Лаборатории Касперского». Операторы таких программ сфокусировались на атаках на крупные организации. Эксперты обнаружили целую подпольную экосистему, которая поддерживает банды, распространяющие такое ПО.

За три первых квартала 2021 года эксперты обнаружили 32 новых семейства шифровальщиков и почти 11 тысяч новых модификаций зловредов этого типа. Количество атак программ-шифровальщиков на корпоративные компьютеры в России за 11 месяцев 2021 года составило почти 14,5 тысяч.

С января по ноябрь 2021 года доля запросов, связанных с атаками программ-шифровальщиков и обработанных командой реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского», составила 47%. В 2020 году она была значительно ниже, 38%. Самые распространённые цели — госкомпании и промышленные предприятия. Почти каждая вторая атака программы-шифровальщика была на одну из двух этих отраслей. Также им активно подвергались IT-компании и финансовые учреждения.

Как показало исследование, операторы программ-вымогателей увеличивают сумму выкупа и атакуют всё более крупные цели. Вот почему их всё активнее преследуют правоохранительные органы, что снижает эффективность таких атак.

По данным экспертов, банды программ-вымогателей стали чаще использовать сборки Linux, чтобы увеличить поверхность атаки. Например, так делали группы RansomExx и DarkSide. Также они начали фокусироваться на финансовом шантаже, то есть угрожают опубликовать украденные данные.

«Мы начали говорить о так называемом Ransomware 2.0 в 2020 году, и в 2021 году мы видим, что новая эра программ-вымогателей вовсю идёт. Операторы не только шифруют данные, они крадут их у крупных компаний и угрожают выложить информацию в публичный доступ в случае неуплаты выкупа. Мы ожидаем, что в следующем году такие атаки продолжатся», — отметил руководитель отдела исследования сложных угроз в «Лаборатории Касперского» Владимир Кусков.

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