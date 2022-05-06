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В России в два раза выросли продажи электросамокатов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За четыре месяца с начала года продажи электротранспорта выросли более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Большая часть спроса (85%) приходилась на электросамокаты, около 10% — на электровелосипеды, остальное — на гироскутеры и моноколеса.

В России в два раза выросли продажи электросамокатов

В этом году россияне заранее готовились к сезону и покупали такие товары еще до его начала. Электросамокаты предпочитают как средство для передвижения по городу на небольшие расстояния, для прогулок и активного отдыха, пишут «Ведомости».

На рост популярности этого вида транспорта повлияло и расширение ассортимента: модели для детей, с сиденьями, с большими колесами для неровного пократия и т. д. Новые функции и характеристики способствуют улучшению безопасности, долговечности транспорта. 

Цены на электротранспорт, по данным Ozon, также выросли: средний чек в этой категории вырос с 23 тыс. рублей до 29 тыс. рублей. В «М.Видео-Эльдорадо» при этом говорят о снижении среднего чека на 5%, до 20 тыс. рублей. В пятерке самых популярных производителей электротранспорта оказались три китайские марки — IconBIT, Kugoo, Hiper и две российские — Tribe и Mizar.

К 2024 году объем рынка проката самокатов может достичь 30–40 млрд рублей. По данным издания «Трушеринг», на этом рынке сейчас работает около 50 кикшеринговых компаний, которые представлены в 90 городах России.

Фото на обложке: Unsplash

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