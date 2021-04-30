«Есть три табу»: совладелец «Совкомбанка» назвал условия дефолта

«Совкомбанк» не поддержит идею о расширении предложения ипотеки по плавающим ставкам — она может стать катализатором необратимых последствий, считает первый зампред банка Сергей Хотимский.
Этот продукт ни в коем случае не должен быть в продуктовой линейке, приводит слова Хотимского РБК.
«Есть три табу для работы в ипотеке: валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами», — заявил топ-менеджер. Он считает, что именно кредиты с плавающими ставками и растущими платежами стали весомой причиной кризиса 2008 года в США.
Вместе с ростом ставок будут расти и дефолты. «Когда растут дефолты, на рынке больше квартир, цены на них падают, от этого еще больше увеличиваются убытки банков», — отметил Хотимский.
Ранее ЦБ сообщал о планах российских банков активнее предлагать клиентам ипотеку с переменной ставкой. В качестве ограничительной меры регулятор предлагал и полный запрет подобных кредитов. Однако Ассоциация банков России отказалась принимать подобный вариант, предложив взамен внедрение плавающих ставок в государственные ипотечные программы, а также государственную компенсацию риска повышения ставок для заёмщиков.
Окончательное решение будет принято до 15 июля: такие сроки Центробанку и правительству РФ поставил президент Владимир Путин.
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Фото: Alexxx Shmel / Shutterstock.
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