«Эвотор»: в Москве возобновили работу 62% торговых точек

62% московских торговых точек малого и среднего бизнеса возобновили работу. Об этом говорится в исследовании IT-компании «Эвотор», с которым ознакомился Rusbase.

По данным исследования, с 8 по 14 июня доля работающих предприятий выросла на 7,8% по сравнению с первой неделей лета. Торговый оборот малого и среднего бизнеса вырос на 56,9% относительно начала марта.

Лидерами роста на прошлой неделе стали салоны красоты и парикмахерские, которые открылись с 9 июня. Оборот московских салонов красоты на прошлой неделе вырос в 3,3 раза по сравнению с первой неделей лета и составил 77% от докризисных показателей.

Если в начале лета работали всего 9% московских салонов, то в первый день снятия ограничений уже 48%, а с 11 июня — около 70%.

12 июня один столичный салон красоты в среднем обслужил 15 клиентов и заработал 140% своей докризисной выручки. Средний чек московских салонов в этот день составил 2669 рублей.

Кроме салонов красоты, выросли обороты магазинов обуви и одежды, секс-шопов, турагентств, оптик, магазинов косметики.

Для анализа «Эвотор» использовал данные онлайн-касс в торговых точках малого и среднего бизнеса в Москве. Сравнивалось среднедневное количество онлайн-касс, пробивающих от 1 чека в день, за неделю и среднедневной оборот по этим кассам за неделю. Показатели двух последних недель ― с 1 по 7 июня и с 8 по 14 июня ― сравнивались с данными за докризисную неделю со 2 по 8 марта.