Еврокомиссия запустила новый механизм финансирования стартапов

Европейская комиссия объявила о первом раунде инвестиций нового фонда Европейского Инновационного Совета (EIC). 42 стартапа получат финансирование в обмен на долю в капитале компании. Общая сумма инвестиций составит €178 млн. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Для финансирования фонд рассматривает различные инновационные проекты, включая healthtech, deeptech и другие сферы деятельности.
Каждая из компаний получит от €500 тысяч до €15 млн. Данный способ финансирования дополнит гранты, предоставляемые компаниям в рамках пилотного проекта EIC Accelerator Pilot.
«В Европе много инновационных, талантливых стартапов, но слишком часто эти компании остаются небольшими или переезжают в другое место. Новая форма финансирования ... откроет [стартапам] дополнительные частные инвестиции и позволит им расширяться в Европе», — отмечает комиссар по инновациям и исследованиям Мария Габриэль.
Отмечается, что фонд EIC стал первым инструментом для осуществления инвестиций Еврокомиссией. Ожидаемая доля владения Комиссии в стартапах составляет от 10% до 25%.
По данным Еврокомиссии, французская компания CorWave, которая занимается лечением пациентов с опасной для жизни сердечной недостаточностью, получила инвестиции фонда первой. Стартап получил €15 млн. В сумме с частными инвестициями компания привлекла €35 млн.
Также среди компаний, которые получат инвестиции фонда в первом раунде, отмечены:
- Hiber (Нидерланды) — спутниковая и коммуникационная компания, обеспечивающая подключение к IoT;
- Xsun (Франция) — компания по производству солнечных батарей, разрабатывающая энергонезависимые автономные дроны;
- Geowox Limited (Ирландия) — технологическая компания, которая обеспечивает автоматизированную оценку собственности на базе модели машинного обучения;
- Epi-Endo Pharmaceuticals EHF (Исландия) — фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке собственного портфеля лекарств для лечения хронических респираторных заболеваний.
Фонд Европейского инновационного совета (EIC) был создан в июне 2020 года. Цель финансирования — побуждение частных инвесторов присоединиться к поддержке компаний путем снижения риска инвестиций.
В настоящее время на рассмотрении фонда находятся еще 117 компаний, которые также получат прямые инвестиции. На данный момент они ожидают процедуру комплексной проверки.
Фото: Unsplash
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