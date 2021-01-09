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Еврокомиссия запустила новый механизм финансирования стартапов

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Европейская комиссия объявила о первом раунде инвестиций нового фонда Европейского Инновационного Совета (EIC). 42 стартапа получат финансирование в обмен на долю в капитале компании. Общая сумма инвестиций составит €178 млн. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссия запустила новый механизм финансирования стартапов

Для финансирования фонд рассматривает различные инновационные проекты, включая healthtech, deeptech и другие сферы деятельности.

Каждая из компаний получит от €500 тысяч до €15 млн. Данный способ финансирования дополнит гранты, предоставляемые компаниям в рамках пилотного проекта EIC Accelerator Pilot.

«В Европе много инновационных, талантливых стартапов, но слишком часто эти компании остаются небольшими или переезжают в другое место. Новая форма финансирования ... откроет [стартапам] дополнительные частные инвестиции и позволит им расширяться в Европе», — отмечает комиссар по инновациям и исследованиям Мария Габриэль.

Отмечается, что фонд EIC стал первым инструментом для осуществления инвестиций Еврокомиссией. Ожидаемая доля владения Комиссии в стартапах составляет от 10% до 25%.

По данным Еврокомиссии, французская компания CorWave, которая занимается лечением пациентов с опасной для жизни сердечной недостаточностью, получила инвестиции фонда первой. Стартап получил €15 млн. В сумме с частными инвестициями компания привлекла €35 млн.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Также среди компаний, которые получат инвестиции фонда в первом раунде, отмечены:

  • Hiber (Нидерланды) — спутниковая и коммуникационная компания, обеспечивающая подключение к IoT;
  • Xsun (Франция) — компания по производству солнечных батарей, разрабатывающая энергонезависимые автономные дроны;
  • Geowox Limited (Ирландия) — технологическая компания, которая обеспечивает автоматизированную оценку собственности на базе модели машинного обучения;
  • Epi-Endo Pharmaceuticals EHF (Исландия) — фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке собственного портфеля лекарств для лечения хронических респираторных заболеваний.

Фонд Европейского инновационного совета (EIC) был создан в июне 2020 года. Цель финансирования — побуждение частных инвесторов присоединиться к поддержке компаний путем снижения риска инвестиций. 

В настоящее время на рассмотрении фонда находятся еще 117 компаний, которые также получат прямые инвестиции. На данный момент они ожидают процедуру комплексной проверки.

Фото: Unsplash

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