Курсы валют опустились до уровней прошлого года

Курсы доллара и евро по итогам торгов в пятницу опустились до уровней прошлого года. Центральный банк также снизил курсы валют на выходные. На укрепление рубля в частности повлияло заявление Дмитрия Пескова о возможном скором завершении военной операции на Украине.

Доллар США по итогам торгов на Мосбирже в пятницу 8 апреля подешевел до 75,69 рублей. В моменте американская валюта падала до 71 рубля – показателя ноября 2021 года.

Евро в ходе торговой сессии падали ниже 78 рублей – впервые с июня 2020 года. Торги европейской валютой на Мосбирже закрылись на уровне 81,95 рублей.

Центральный банк России также снизил курсы валют на ближайшие выходные. Регулятор установил курсы в 74,85 рублей за доллар США и 81,71 рублей за евро. Соответственно это на 1,39 рублей и 1,58 рублей меньше, чем 8 апреля.

Российский рубль пошел в рост после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о вероятном скором завершении военной операции на Украине, отметили эксперты, опрошенные «Интерфаксом». На укрепление рубля также влияют валютные ограничения со стороны Банка России и продажа экспортерами 80% валютной выручки.

Фото на обложке: Anastasiya Lavrik / Shutterstock