«Яндекс.Практикум» и бизнес-школа «Сколково» запускают образовательную программу для лидеров цифровых продуктов

Сервис онлайн-обучения интернет-профессиям «Яндекс.Практикум» и Центр цифровой трансформации бизнес-школы «Сколково» запускают первую совместную программу Executive Product Management . Программа объединит в себе как лучшие практики в сфере управленческого образования, так и уникальную экспертизу в создании IT-продуктов и продуктовых линеек.

Набор участников в программу уже открыт. Первые три потока начнут обучение в феврале, апреле и июне. Длительность курса — четыре с половиной месяца. Занятия пройдут в офлайн- и дистанционном форматах.

Программа предназначена для всех, кто принимает решения на уровне бизнес-моделей и управляет линейками продуктов:

руководителей продуктовых направлений;

CPO и CEO компаний;

тимлидов;

предпринимателей.

В рамках обучения участники на практике разберут процесс управления продуктом от оценки эффективности бизнес-модели до построения стратегий продуктовых линеек, найдут точки кратного роста своего продукта и смогут трансформировать бизнес-модель в режиме реального времени.

Главная особенность программы Executive Product Management — в ее практической составляющей. Большое количество практики и работы со своим продуктом под наставничеством экспертов позволит участникам программы выйти на новый уровень в понимании трансформации бизнес-модели в рамках своего проекта и всего бизнеса.

Участники смогут проработать дорожную карту проекта и презентовать ее действующим CDTO — выпускникам бизнес-школы «Сколково». Поддерживать участников будут не только наставники: благодаря регулярному общению в мастермайнд-группах, фасилитации и модели peer-to-peer участники получат возможность обмениваться опытом и наращивать экспертизу.

Большое внимание будет уделено развитию коммуникативных навыков и soft skills - в рамках программы участники смоделируют сценарии взаимодействия с инвесторами, руководителями и командой для быстрой реализации инновационных изменений в компании.

Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу компании «Яндекс»

Благодаря сотрудничеству с бизнес-школой «Сколково» нам удалось соединить в программе лучшее от двух образовательных институций: ориентированность на практику и получение полезных навыков, возможность трудоустройства, глубокую цифровую, управленческую и образовательную экспертизу.

Мы уверены, что специалисты, закончившие совместную программу, получат не только профессиональное образование и смогут на практике реализовывать процессы цифровой трансформации компании, но и станут ядром будущего сообщества выпускников последующих курсов программы.

Николай Верховский, исполнительный директор Центра цифровой трансформации

С 2017 года все чаще и чаще мы встречаем кейсы компаний в области цифровой трансформации. И самая большая проблема, с которой сталкиваются компании, заключается в отсутствии людей, способных управлять портфелем цифровых продуктов от момента их создания до момента их масштабирования, реализуя новые модели развития бизнеса.

Позиция внутреннего предприниматели или СРО является самой востребованной на сегодняшний момент в корпорациях и не только. Слушатели, которые пройдут эту программу, поймут, как это устроено, и смогут найти себе место в новой растущей профессии. Это оправдает вложенные в программу ресурсы.

В программе могут принять участие как физические лица, так и компании. Перед началом обучения каждому участнику предстоит пройти индивидуальное интервью для подбора персонального ментора.

«Яндекс.Практикум» — это сервис онлайн-обучения, где любой желающий может с нуля освоить востребованную в IT-индустрии профессию или прокачать существующие навыки.

«Практикум» готовит аналитиков данных, веб-разработчиков, фронтенд- и бэкенд-разработчиков, инженеров по тестированию, специалистов по data science, дизайнеров, маркетологов и управленцев в IT. Программы постоянно дополняются новыми специальностями. Ежемесячно на программах «Яндекс.Практикума» начинают обучаться 20 тысяч человек.

Бизнес-школа «Сколково» — ведущая бизнес-школа России и постсоветского пространства, основанная в 2006 году деловым сообществом. Школа получила EQUIS EFMD — одну из самых престижных международных аккредитаций, которую имеет 1% ведущих международных бизнес-школ. В 2020 она вошла в топ-50 рейтинга Financial Times по корпоративным программам и стала единственной школой из Восточной Европы в этом рейтинге.

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой «Яндекса»