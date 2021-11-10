В России создадут единый реестр экспертов-аудиторов

С 1 марта 2022 года в России заработает единый реестр экспертов-аудиторов, сообщается на сайте правительства РФ. Выполнять работы по обязательной сертификации товаров смогут только специалисты из этого реестра. Порядок его формирования и ведения утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Понятие «эксперт-аудитор» было введено федеральным законом в 2020 году. Такие специалисты будут выполнять работы по обязательной сертификации товаров и подписывать сертификаты соответствия. Наличие экспертов-аудиторов при оценке соответствия продукции нормативным требованиям уже предусмотрено актами Евразийской экономической комиссии по вопросам технического регулирования.
Заниматься этой работой смогут только те специалисты, которые войдут в единый реестр экспертов-аудиторов, пояснили в пресс-службе правительства. Он будет содержать подробные сведения о каждом эксперте и копии подтверждающих документов. В их числе сведения :
- об аттестации;
- о наличии высшего или дополнительного профессионального образования;
- о трудовой деятельности;
- о практическом опыте в сфере сертификации;
- наименование органа по сертификации, сотрудником которого является эксперт-аудитор.
Отвечать за формирование и ведение реестра будет Росаккредитация. Доступ к реестру будут иметь органы власти, предприниматели и организации.
Требования к экспертам-аудиторам и правила подтверждения их компетентности кабмин установит в ближайшее время.
До введения института экспертов-аудиторов работы по обязательной сертификации выполнялись сотрудниками органов по сертификации, требования к которым на уровне акта правительства не предусматривались.
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Фото на обложке: smolaw /
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