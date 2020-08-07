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Facebook обновила возможности своего корпоративного чата
Новости
Екатерина Кочкина
Facebook выпустила обновления плагина чата для общения компаний с клиентами в Messenger. Обновление позволит компаниям общаться с пользователями сайта, даже если те не вошли в Facebook. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе соцсети.
Facebook обновила возможности своего корпоративного чатаЕкатерина Кочкина
Также компания обновила дизайн чата в Messenger.
Отмечается, что по результатам предварительного теста обновления, рост числа клиентских запросов о продуктах и услугах компании составил 45%.
Чат для корпоративных сайтов — это бесплатный инструмент. Его можно установить в настройках страницы Facebook или через таких партнеров компании, как WooCommerce, ManyChat и Haravan.
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