От Zoom до телевизора: как разные страны справились с дистанционным обучением школьников во время пандемии

Если посмотреть на опыт разных стран, можно выделить два основных подхода к организации дистанционного обучения: централизованный и децентрализованный. Вот как они прошли в 10 странах мира.

Очевидным решением проблемы стало дистанционное обучение, которое во время пандемии приобрело по-настоящему массовый характер. Например, в Китае на интернет-занятия перешли 278 миллионов школьников и студентов. А в России доля учителей, которые используют онлайн-ресурсы на уроках, увеличилась с 64% до 85%.

Пандемия стала серьёзным вызовом для систем среднего образования. Этот кризис затронул более миллиарда школьников во всём мире. Чтобы не отстать от программы, все они должны были продолжать обучение даже после закрытия школ, быстро переключившись с традиционного офлайна на новые форматы.

Централизованный подход

Централизованный подход позволяет охватить большую аудиторию и делает переход на дистанционное обучению более упорядоченным. Но единые платформы не дают возможности выбора, а значит у пользователей не будет альтернативы, если им понадобятся дополнительные функции или если в сервисе возникнут сбои. К тому же централизованные системы онлайн-обучения, разработанные ещё до начала пандемии, не были рассчитаны на масштабную нагрузку.

Финляндия, Франция и Китай — почти «бесшовный» переход

Финляндия оказалась в числе стран, которые лучше всего справились с адаптацией. Здесь школы продолжили проводить дистанционные занятия по обычному расписанию, используя инструменты класс-менеджмента от разных провайдеров. Педагоги и учащиеся активно работали с этими сервисами и до коронавируса, поэтому переход прошёл достаточно гладко. В то же время официальное общение учителей, школьников и родителей удалось организовать на базе платформы Wilma с календарём, почтой, дневником и доской объявлений. Все эти возможности были доступны даже детям без личных компьютеров — им выдали ноутбуки на дом.

Франции также не пришлось адаптироваться к новым условиям с нуля: в этой стране уже давно существует мощная система дистанционного образования CNED. Когда школы закрылись, на её базе заработала платформа Ma classe à la maison для обучения школьников. Сначала этот сервис не справлялся с возросшей нагрузкой, и некоторым учителям приходилось использовать личные сайты для публикации заданий и сбора домашних работ. Но когда подключения младших и старших классов разделили по времени, сбои прекратились.

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Совершенно другой, уникальный подход продемонстрировал Китай. Здесь в организации дистанционного обучения участвовали сразу несколько крупных компаний, в том числе Alibaba, Baidu и Huawei. Однако в результате всё равно удалось создать централизованную систему. За несколько недель была разработана и запущена единая национальная онлайн-платформа с видеоуроками по всем школьным предметам, электронными учебниками, справочными материалами и тестами. Эта система объединила семь тысяч серверов, и пользоваться ей смогли до 50 миллионов учеников одновременно.

Германия, Австрия и Болгария — уроки по телевизору

В Германии к дистанционному обучению школьников подключился общественно-правовой телеканал ARD. Совместно с баварским Минобразования он запустил программу «Школа на дому». Обычные педагоги также продолжили учить детей, но, как правило, с помощью таких методов как переписка по электронной почте, раздача заданий в виде распечаток и сохранение домашних работ в облачных сервисах.

ТВ-тренд поддержала Австрия, где общенациональный телеканал ORF 1 стал выпускать образовательные программы для школьников с разделением по возрастам. Например, по утрам с 6 до 9 часов — трансляции для дошкольников и младшеклассников, а потом — познавательные документальные фильмы, интересные репортажи и советы для детей от 10 лет. Привлекаются и онлайн-ресурсы. В частности, школьники пользуются системой электронного обучения Moodle, облачными решениями Microsoft и Google.

В свою очередь, Болгария стала показывать обучающие программы на международных спутниковых каналах BNT 2 и BNT 4. Но главным инструментом здесь были вебинары, на которых 65 000 учителей вели уроки для 700 000 школьников — впечатляющий масштаб для страны с 7-миллионным населением.

В целом телетрансляции обучающего контента получили очень широкое распространение во время пандемии. Перечисленные страны — лишь несколько примеров из длинного списка сторонников этого инструмента.

Децентрализованный подход

По причине изобилия сервисов при использовании децентрализованного подхода многие пользователи теряются и не сразу могут найти подходящие платформы. Это может растянуть процесс перехода к онлайн-обучению и сделать его более хаотичным. Однако возможность выбора компенсирует эти недостатки и позволяет школе самостоятельно решить, какая система ей лучше подойдёт. В результате можно в каждом конкретном случае найти оптимальный баланс между методами преподавания, запросами учеников и требованиями учебной программы. Сделать это на уровне отдельных школ гораздо легче, чем на уровне всей страны. Вместе с тем отсутствие единой платформы даёт больше свободы провайдерам, не ограничивая их работу и помогая им быстрее адаптироваться к новым условиям.

Великобритания и Италия — решение принимает каждая школа

Несмотря на свой высокий потенциал, децентрализованный подход далеко не всегда приводил к внедрению самых развитых сервисов в отрасли. Например, в Великобритании этому помешали опасения, связанные с недостаточной защитой данных в популярных мессенджерах и программах для видеоконференций. Поэтому многие британские частные школы, например знаменитый колледж Далвич, стали использовать для занятий свои собственные онлайн-платформы. Государственные школы не могли позволить себе разработку таких сложных решений, поэтому организовали рассылку заданий ученикам по электронной почте.

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В Италии переход на дистанционное обучение стал полной неожиданностью для учебных заведений и прошёл хаотично. Что неудивительно: здесь школы начали закрывать ещё в феврале — раньше, чем в любой другой европейской стране. Даже в пределах одной школы учителя использовали на онлайн-уроках разные сервисы и платформы, такие как Meet, Classroom, Zoom, Jitsi и Edmodo. При этом серверы не выдерживали нагрузку от одновременного подключения восьми миллионов учеников, и многие дети вообще не могли войти в систему.

США — обилие сервисов и проблемы подключения

В США децентрализованный подход удалось применить гораздо более удачно, хотя масштаб дистанционного обучения здесь значительно шире: закрылись 30 тысяч школ, и 20 миллионов учеников остались дома. В этой стране учителя использовали самый широкий диапазон платформ и форматов — от обмена видеосообщениями через Flipgrid и публикации уроков на YouTube до проведения занятий с помощью специализированных сервисов Blackboard Learn и Google Classroom. А чтобы в учебном процессе было проще сориентироваться, Департамент образования Нью-Йорка открыл на своём сайте раздел Learn At Home с заданиями, программами по разным предметам и ссылками на онлайн-платформы.

Оставалось только решить проблему технической базы. В США у многих школьников нет компьютера или высокоскоростного интернета. Чтобы они также могли скачивать и отправлять задания, библиотеки стали круглосуточно оставлять включёнными сети Wi-Fi, к которым можно было подключаться с парковок. Некоторые школы отправляли к домам учеников автобусы с точками доступа к интернету. В штате Вирджиния «некомпьютеризированным» школьникам даже выдавали ноутбуки и планшеты. А компания HP совместно с Time for Kids, Britannica и NASA запустила программу Turn to Learn, в рамках которой образовательный контент распространялся в печатном виде.

Россия — общие усилия государства и бизнеса

В обычных обстоятельствах российские сервисы дистанционного обучения развивались преимущественно как средства дополнительного образования. Но с началом пандемии они стали активно внедряться и как инструменты преподавания основной школьной программы. Чтобы систематизировать их применение в учебном процессе, Минпросвещения России изучил представленные на рынке решения и предложил список рекомендованных сервисов, из которых учителя могли выбрать наиболее удобные для себя. Среди них «Российская электронная школа», «Московская электронная школа», платформа для учителей Яндекс.Учебник и другие ресурсы. Чтобы помочь старшеклассникам быстро подготовиться к экзаменам Минпросвещения совместно с партнерами также запустило спутниковый телеканал «Моя школа в online» с уроками по основным предметам. А на телеканале ОТР каждое утро стали проходить телеуроки «Моё просвещение».

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Большой вклад в организацию удалённых занятий для российских школьников внесли ИТ-компании, которые запустили множество проектов по дистанционному обучению. Например, «Учи.ру», Foxford и GeekBrains адаптировали свои продукты к нуждам школ и предоставили учебным заведениям бесплатный доступ.

«Яндекс» пошёл ещё дальше, создав полноценную онлайн-школу с инструментами для школьников и учителей, которая позволила сохранить для учеников привычный учебный процесс.

Перспективы дистанционного образования в России и в мире

Практика показала, что при любом подходе — централизованном или децентрализованном — платформы школьного дистанционного обучения открывают возможности, востребованные не только в условиях пандемии. Конечно, онлайн-инструменты никогда не станут полноценной заменой обычных уроков. Но, дополняя традиционные подходы, технологические решения могут освободить учителя от рутинных обязанностей, оставляя ему больше времени на работу с индивидуальными особенностями и потребностями каждого ребёнка. Кроме того, современные технологии позволяют лучше организовать учебный процесс, открывая доступ к широкому выбору контента, в том числе мультимедийного.

Вынужденный переход на дистанционное обучение познакомил учителей и школьников с преимуществами и недостатками онлайн-инструментов. Их распространение совсем скоро может достичь уровня, который в обычных условиях мы бы увидели только через два года. По прогнозам ВШЭ, к 2021 году доля «школьного сегмента» должна достичь 1,5% от рынка онлайн-образования (если говорить о распределении услуг частного бизнеса). Но в результате «бума» дистанционного обучения школьников в период самоизоляции эта доля может заметно возрасти.