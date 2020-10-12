СМИ: Facebook и Microsoft сократят зарплаты сотрудников на удаленке

Компании технологической отрасли США планируют сокращение заработных плат работников, находящихся на дистанционном режиме работы, из-за их переезда в регионы с более низкой стоимостью жизни. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что это обычная практика для многих организаций, в том числе государственных, так как решения об изменении выплат сотрудникам, в частности, связаны со стоимостью жилья. По данным WSJ, в некоторых случаях снижение зарплат может составить 15% и более.

«Компании из Кремниевой долины в течение многих лет привлекали работников, предлагая условия, превышающие нормы, и такой географический подход может оттолкнуть сотрудников», — говорится в сообщении.

В мае основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг объявил, что к 2030 году половина сотрудников компании будет работать удаленно, что официально повлияет на величину зарплаты. Кроме того, в связи с пандемией большинство работников уже переведены на дистанционный режим до конца текущего года. Цукерберг ожидает, что к началу следующего года в офис вернется только 25% рабочего коллектива.

На прошлой неделе Microsoft сообщила сотрудникам, что у них будет возможность работать из дома на постоянной основе с одобрения вышестоящего менеджера. Премии и зарплата при этом будут устанавливаться в зависимости от места проживания работника.

Разработчик платежных систем Stripe готов выплатить своим работникам по $20 тысяч за их отъезд из крупных городов, таких как Нью-Йорк и Сан-Франциско. Но заработные платы будут сокращены на 10%.



Компания-разработчик облачных сервисов VMware может сократить доход сотрудников до 18%, в зависимости от того, в каком офисе компании они работали ранее и куда переехали при дистанционном режиме работы.

Как отмечает WSJ, на данный момент еще рано оценивать, сколько человек уехало из Сан-Франциско и как из-за этого изменились зарплаты в компаниях технологической отрасли. Однако экперты в сфере HR придерживаются мнения о том, что в современной действительности зарплата не должна определяться в зависимости от стоимости жизни, так как удаленная работа становится всеобщей практикой.

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