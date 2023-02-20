Как руководителю поддержать сотрудника после релокации?

Ксения Степанова, руководитель направления внутренних коммуникаций и корпоративной культуры HeadHunter, поделилась нюансами, о которых стоит помнить управляющему менеджеру, если сотрудник теперь работает за рубежом.

Качество работы релоцировавшегося сотрудника может резко ухудшиться — и дело не в лени или некомпетентности, а в отсутствии поддержки. Начальнику в такой ситуации стоит не только подумать о том, как ее обеспечить, но и проверить его документы, чтобы правильно отчислять налоги.

Эффективная работа на удаленке (не)возможна

Благодаря двум годам пандемии компании идеально освоили удаленную работу и научились дистанционно справляться с рабочими задачами. Но при этом у многих компаний остаются проблемы с поддержанием командного духа.

И если для офисных сотрудников или команды в одном городе можно устроить: киновечер, мозговой штурм или тимбилдинг, то для распределенной команды придется поискать что-то другое.

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Как компания и руководитель могут поддержать удаленщиков?

Сегодня уехавшие за рубеж работники жалуются, что руководители не поддерживают контакт с ними, либо:

Прибегают к гиперконтролю. Игнорируют просьбы. Излишне придираются.

Люди, которые по тем или иным причинам сменили местоположение, в первую очередь испытывают стресс. Поэтому руководителю стоит проявить чуткость и обратить внимание на эти факторы.

Обеспечить базовую безопасность

Постарайтесь максимально избавить человека от тревоги от неопределенности — расскажите о положении дел в компании, целях на ближайшее время и способах их достижений.

Дайте ему ощущение стабильности на работе.

На персональных встречах руководители могут:

проявить заботу о сотрудниках,

поинтересоваться, чем могут помочь в решении бытовых проблем на новом месте вроде легализации, предоставлении справки с работы, консультации юриста.

Включать всех в жизнь компании

Сотрудникам стоит помогать больше включаться в корпоративную культуру, ближе знакомиться с другими релокантами компании, объединять в корпоративные комьюнити.

Для этого можно создать специальные сообщества и делиться в них знаниями о жизни в новой стране. Это создаст некий островок безопасности.

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Искать компромиссы

Не нужно ставить сотрудника перед выбором: либо увольняйся, либо возвращайся в офис — нужно идти на переговоры. Изучать условия трудового договора.

Документ может определять территорию РФ как место работы, и тогда только согласование с работодателем может решить эту проблему. Кроме того, удаленная работа могла быть временной, тогда требование работодателя будет более чем законным.

В любом случае инициировать такой разговор стоит мирно, а не в ультимативной форме.

Сохранять контакт

Сотрудник, работающий удаленно, и начальник могут потерять связь друг с другом из-за невозможности регулярно видеться и общаться.

Часто уехавшие работники жалуются, что руководитель:

не инициирует повышение сотрудника,

«не замечает» его проактивность, усилия, успехи,

не помогает решать проблемы.

Контролировать разумно

Руководитель может просить регулярный статус по выполнению задач, возвращаться с вопросами о работе над проектом — это нормальная практика. Важно, чтобы работник не решил, что потерял ваше доверие, поэтому стоит спрашивать о проектах чаще, но делать это без гиперконтроля.

Не игнорировать просьбы

Это касается не только внутрикорпоративных (например, обучения за счет компании), но и личных вопросов. Например, сотрудник может попросить скорректировать свой рабочий график в связи с нахождением в другом часовом поясе.

Не придираться

Это касается и усиленного контроля, и чрезмерной реакции на какие-то ошибки, даже незначительные.

Особенно не стоит затевать «публичную порку» на совещании. Сотрудник решит, что руководитель отдаляется от него.

Поддерживать и мотивировать

Это значит, например, равномерно распределять по сотрудникам интересные проекты.

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Удаленный сотрудник и правовое поле: слепые пятна

Татьяна Нечаева, юрист по трудовому праву HeadHunter

Формально ТК действует только на территории РФ, и это порождает правовую неопределенность.

Минтруд считает, что с работниками, покинувшими территорию РФ, нужно заключать гражданско-правовые договоры — но в этом случае прямо расторгнуть трудовой договор не позволяет ТК.

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Сейчас активно обсуждается инициатива о запрете налоговым нерезидентам заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей.

Кроме того, дистанционные сотрудники не всегда уведомляют о смене места проживания, и это несет риск для работодателя. Подразумевается, что он должен проверять статус работника на каждую дату выплаты доходов для правильного исчисления и уплаты НДФЛ.

Если работник находится за пределами России, у работодателя нет обязанности быть его налоговым агентом по уплате НДФЛ.

Это работает, если в трудовом договоре или допсоглашении к нему в качестве места работы указана территория иностранного государства. Зарплата от российского работодателя становится доходом от источника за пределами России.

Неясно:

в какой именно момент работодатель должен перестать удерживать налог,

как ему понять, что работник уже не налоговый резидент страны, если нет определенности в документах.

Если работник остается налоговым резидентом России (то есть провел в стране более 183 дней за год), то из его зарплаты работодатель удержит НДФЛ в размере 13% (работники с доходом более 5 млн рублей в год — 15%). Доход же гражданина-нерезидента в общем случае облагается по ставке 30%.

Летом Минфин обратил внимание на проблему налогообложения уехавших за границу россиян, продолжающих получать зарплату из России. Ведомство предложило увеличить их налоговую нагрузку, обязав работодателя отчислять за них НДФЛ. Пока такой законопроект не принят.

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Если документ одобрят, следует внести изменения в действующий ТК и распространить его действие за пределы РФ для дистанционных работников. Для них не определен порядок оплаты больничных, а фонд социального страхования работает только на территории России. Аналогичная ситуация с декретными выплатами.

На что обратить внимание руководителю

Выяснить, кто из работников исполняет свои обязанности за пределами Российской Федерации. Разработать и обсудить с каждым работником возможные варианты развития событий и при необходимости внести в документы корректировки. Вместе с бухгалтером разобраться, как следует удерживать НДФЛ за каждого работника. Следить за изменениями ситуации и законодательства.

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