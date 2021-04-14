Facebook начал глобальное тестирование новой системы скрытия лайков

Кирилл Билык
Facebook объявила о начале глобального тестирования обновлённой системы лайков в своих сервисах, сообщили изданию TJ в пресс-службе компании.
Facebook начал глобальное тестирование новой системы скрытия лайковКирилл Билык
Пользователям социальных сетей по всему миру предоставят выбор – видеть или скрыть лайки под постами и фотографиями, пояснили в TJ. Ранее в корпорации провели аналогичный тест на ограниченном кругу людей. Результаты показали, что сокрытие количества лайков действительно снижает социальное давление для пользователей.
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Фото: Natee Meepian / Shutterstock.com
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