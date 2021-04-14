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Facebook начал глобальное тестирование новой системы скрытия лайков

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Facebook объявила о начале глобального тестирования обновлённой системы лайков в своих сервисах, сообщили изданию TJ в пресс-службе компании. 

Facebook начал глобальное тестирование новой системы скрытия лайков

Пользователям социальных сетей по всему миру предоставят выбор – видеть или скрыть лайки под постами и фотографиями, пояснили в TJ.  Ранее в корпорации провели аналогичный тест на ограниченном кругу людей. Результаты показали, что сокрытие количества лайков действительно снижает социальное давление для пользователей.

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Фото: Natee Meepian / Shutterstock.com

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