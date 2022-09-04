Обвиняемая в фальсификациях «дочка» Toyota приостанавливает выпуск еще двух грузовиков

Подразделение японской Toyota Motor по производству грузовиков и автобусов Hino Motors приостановит производство некоторых среднетоннажных и тяжелых грузовиков как минимум еще на год.

Среднеразмерный Ranger и тяжелый грузовик Profia не будут производиться до августа 2023 года, пишет Reuters со ссылкой на Nikkei Asia.

Приостановка производства некоторых моделей представляется зарубежным экспертам явным признаком обострения скандала вокруг японского автопроизводителя Hino.

В марте впервые стало известно о том, что компания фальсифицировала данные о выпускаемых грузовиках: к примеру, техническую информацию о двигателях или отчеты о числе пройденных испытаний.

Затем выяснилось, что и в заявлении о фальсификации данные были недостоверны: фальшивые сведения о двигателях фирма предоставляла еще с 2003 года (то есть начала минимум на десять лет раньше, чем изначально признавала).

Всего пострадало около 640 тыс. автомобилей, что более чем в пять раз превышает первоначально заявленную цифру.

В прошлом месяце расследование министерства транспорта показало, что около 76 тыс. малогабаритных грузовиков Hino, проданных с 2019 года, не прошли необходимое количество испытаний двигателя. Компания вынуждена была приостановить их поставки.

Разрастающийся скандал с Hino Motors стал для материнской компании Toyota (владеет 50,1% акций Hino) головной болью, которая не исчезнет в одночасье.

Hino стала дочерней компанией Toyota в 2001 году, и с тех пор почти все президенты компании были бывшими топ-менеджерами в Toyota.

Ни Toyota, ни Hino не дают официальных комментариев.

Фото на обложке: Hino Global