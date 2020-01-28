ФАС проверит рекламу «Арбидола», где препарат назван средством против коронавируса
«Отисифарм», производитель противовирусного препарата «Арбидол», 26 января запустил рекламную кампанию на радио, связанную со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса из Китая. Реклама заинтересовала управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС. Об этом сообщает РБК.
Сотрудники ФАС ознакомились с рекламным роликом, выходившим в радиоэфирах, сообщила изданию руководитель управления Татьяна Никитина. В инструкции препарата говорится, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат способен противодействовать коронавирусу 2019-nCoV, требует дополнительной оценки, заявила она.
Управление готовит необходимые запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата.
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«В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: "Арбидол" активен даже против коронавируса», — говорится в рекламном ролике.
За два дня — 26–27 января — рекламный ролик «Арбидола» с упоминанием коронавируса транслировался на радиостанциях «Радио 7 на семи холмах» и «Авторадио» в Москве и Петербурге 26 раз, уточнил источник РБК.
Другой источник на рекламном рынке утверждает, что компания-производитель выделила дополнительный бюджет на новую кампанию, которая продлится до 7 февраля. Два дня рекламной кампании по всей России на двух станциях могли обойтись фармпроизводителю в 500 тысяч рублей без НДС.
Фото: Unsplash
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