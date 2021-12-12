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ФАС поищет злоупотребления у онлайн-маркетплейсов

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует рынок онлайн-маркетплейсов и проверит их работу с поставщиками. Представители маркетплейсов считают, что проблем у них нет, но предприниматели с этим несогласны и уверены, что ведомству пора вмешаться и решить все вопросы продавцов к цифровым площадкам.

ФАС поищет злоупотребления у онлайн-маркетплейсов

ФАС детально проанализирует рынок e-commerce в России и особое внимание уделит возможностям перехода поставщиков от одного маркетплейса к другому, пишут «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

«ФАС детально изучит взаимодействие участников, проблемы доступа на рынок и другие вопросы», — сообщил источник, уточник, однако, что для полноценных проверок маркетплейсов оснований пока нет.

Представители крупнейших в стране маркетплейсов (Wildberries, «Яндекс.Маркета» и «СберМаркета») утверждают, что их взаимодействия с поставщиками честны, прозрачны и подчиняются договорам и офертам.

Основатель онлайн-площадки Bidzaar Андрей Черногоров, в частности, утверждает, что к конфликтам приводит недостаточный деловой опыт и низкая финансовая грамотность отдельных продавцов.

Но предприниматели с этим несогласны. По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты Елены Дыбовой, «проблем миллион»: запутанные договоры, слишком жесткие требования, например, к упаковке, перекладывание ответственности за свои ошибки на продавцов и многие другие.

Похожего мнения придерживается вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников, уверенный, что маркетплейсы позволяют себе слишком много злоупотреблений.

О необходимости подключить власти к регулированию отношений маркетплейсов и поставщиков заявил и член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

Кроме ФАС e-commerce в России займется Минпромторг, который уже готовит кодекс добросовестных практик для участников рынка.

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Фото: «Опора России»

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