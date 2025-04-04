ФАС предложила торговым сетям расширить ассортимент картофеля
Анастасия Липчанская
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) расширить ассортимент закупаемого картофеля, сообщило «РИА Новости». Так в ведомстве хотят увеличить объем товара в магазинах и повысить ценовую доступность.
ФАС предложила торговым сетям расширить ассортимент картофеля
https://rb.ru/news/fas-retail-potatoes/
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В ФАС отметили, что к ним поступает информация о наличии на складах поставщиков запасов картофеля надлежащего качества, которые не полностью соответствуют требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке. Ведомство предложило ассоциации обсудить с торговыми сетями возможность временного снижения указанных требований к закупаемому картофелю. Это позволит восстановить баланс спроса и предложения социально значимого продовольственного товара, считают в ФАС.
- В конце декабря ФАС запланировала провести проверки в торговых сетях из-за роста цен на масло, хлеб и картофель. Служба запросила у поставщиков и крупнейших торговых сетей, таких как «Магнит», «Пятерочка», «Дикси» и «Ашан», данные о логистике, которые влияют на цены.
Фото на обложке: Zoshua Colah / Unsplash
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