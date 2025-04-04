​​ФАС предложила торговым сетям расширить ассортимент картофеля

В ФАС отметили, что к ним поступает информация о наличии на складах поставщиков запасов картофеля надлежащего качества, которые не полностью соответствуют требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке. Ведомство предложило ассоциации обсудить с торговыми сетями возможность временного снижения указанных требований к закупаемому картофелю. Это позволит восстановить баланс спроса и предложения социально значимого продовольственного товара, считают в ФАС.

В конце декабря ФАС запланировала провести проверки в торговых сетях из-за роста цен на масло, хлеб и картофель. Служба запросила у поставщиков и крупнейших торговых сетей, таких как «Магнит», «Пятерочка», «Дикси» и «Ашан», данные о логистике, которые влияют на цены.

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