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​​ФАС предложила торговым сетям расширить ассортимент картофеля

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) расширить ассортимент закупаемого картофеля, сообщило «РИА Новости». Так в ведомстве хотят увеличить объем товара в магазинах и повысить ценовую доступность.
​​ФАС предложила торговым сетям расширить ассортимент картофеля
  1. Новости

В ФАС отметили, что к ним поступает информация о наличии на складах поставщиков запасов картофеля надлежащего качества, которые не полностью соответствуют требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке. Ведомство предложило ассоциации обсудить с торговыми сетями возможность временного снижения указанных требований к закупаемому картофелю. Это позволит восстановить баланс спроса и предложения социально значимого продовольственного товара, считают в ФАС.

  • В конце декабря ФАС запланировала провести проверки в торговых сетях из-за роста цен на масло, хлеб и картофель. Служба запросила у поставщиков и крупнейших торговых сетей, таких как «Магнит», «Пятерочка», «Дикси» и «Ашан», данные о логистике, которые влияют на цены.

Фото на обложке: Zoshua Colah / Unsplash

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