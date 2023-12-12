Финляндия с 14 декабря откроет два КПП на границе с Россией

Финляндия откроет два КПП на границе с Россией с 14 декабря. Это пункты Ваалимаа – Торфяновка в Ленинградской области и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. В ноябре эти пункты закрыли для пропуска в обе стороны из-за наплыва беженцев со стороны России.
Пункты пропуска Ваалимаа – Торфяновка в Ленинградской области и Ниирала – Вяртсиля в Карелии будут открыты с 14 декабря. Об этом сообщает правительство Финляндии.
На данный момент решение об открытии пунктов действует до 14 января 2024 года.
В ноябре Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией из-за наплыва беженцев, которые пользовались Россией как транзитной страной.
Два пункта открыли для того, чтобы проверить, изменилась ли ситуация. Если поток беженцев продолжится, о пункты снова закроют, отметил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Фото на обложке: Aritra Deb /
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