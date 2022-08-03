Суд вновь оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тыс. рублей за утечку данных клиентов

Анастасия Марьина
Суд в Москве вновь выписал штраф сервису «Яндекс.Еда» на 60 тыс. рублей за утечку данных пользователей, пишет РИА Новости.
Суд вновь оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тыс. рублей за утечку данных клиентовАнастасия Марьина
Аналогичное решение в отношении «Еды» было принято в апреле.
- 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса повлекли утечку телефонов клиентов и информации об их заказах. «Яндекс» уверял, что утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей.
- 22 марта злоумышленники открыли сайт с картой, где можно было просмотреть данные пользователей сервиса с общей суммой заказов за последние полгода. Клиенты сервиса обращались в суд с коллективным иском из-за утечки. В пресс-службе заявили, что инцидент связан с ситуацией, произошедшей 1 марта.
- За утечку данных компания была оштрафована на 60 тыс. рублей.
- В конце июня «Еда» разрешила пользователям удалять информацию о своих заказах в сервисе. Такая возможность должна появиться и для «Яндекс.Лавки».
- В июле Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс.Еды» за утечку персональных данных курьеров. Штраф составит до 100 тыс. рублей.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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