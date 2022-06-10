Набиуллина: Мосбиржа может провести делистинг фондов FinEX

ETF-фонды компании FinEX на Мосбирже ожидает делистинг. О том, что биржа рассматривает вопрос о снятии фондов с торгов, сообщила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Ранее FinEX продал все активы своего фонда, из-за чего инвесторы лишились нескольких миллиардов рублей.
На пресс-конференции, главной темой которой стало снижение ключевой ставки Банка России, глав арегулятора сообщила, что Мосбиржа рассматривает вопрос о делистинге фондов FinEX на Мосбирже.
1 июня стало известно, что FinEX продала все активы ETF-фонда FXRB. «РБК Инвестиции» оценили потери инвесторов в 2,3 млрд рублей.
Управляющая компания фондов объяснила продажу активов фонда, в который входили еврооблигации российских компаний необходимостью покрыть обязательства. Они возникли из-за резкого падения облигаций и курса рубля в марте после начала военной операции на Украине.
На данный момент фонды FinEX не торгуются на Мосбирже. FinEX ETF действуют по законодательству Ирландии. Любые действия с ними производятся через регулятора этой страны.
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