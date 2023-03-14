Фишинговые сайты переместились на зарубежные домены

В феврале 2023 года количество попыток россиян перейти на фишинговые сайты в доменной зоне .ru снизилось до 12%, в зоне .com — увеличилось до 48%. Среди причин — растущая кибербезопасность в России.

Специалисты «Лаборатории Касперского» объясняют показатели двумя факторами, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Во-первых, доказала свою эффективность кооперация в области кибербезопасности, обмен экспертизой и слаженные действия вендоров и регуляторов в стране. В результате чего фишинговые сайты в доменной зоне.ru стало сложнее создавать, а их жизненный цикл сильно сократился.

Во-вторых, злоумышленники адаптируют свои тактики и пытаются охватить как можно больше потенциальных жертв — они используют наиболее распространенные доменные зоны и выставляют фильтр по геолокации. В результате одну и ту же страницу могут видеть пользователи в РФ и в других странах на разных языках, злоумышленники используют для этого автоматический перевод.

Экперты компании подчеркнули, что тенденция к переключению на новые доменные зоны продолжается и в 2023 году.

В 2023 году число кибератак на российские компании вырастет как минимум на 50%. Фишинг, ВПО, DDoS-атаки, нарушение данных, недостаточная защита сотрудников — основные проблемы бизнеса в сфере кибербезопасности в этом году.

По словам аналитиков, бизнесу для защиты компаний от киберугроз стоит принимать широкий спектр мер, включая систематические аудиты безопасности, установку защитного программного обеспечения и обновление систем безопасности, регулярное обучение сотрудников по кибербезопасности и т. д.

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