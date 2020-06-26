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Flint Capital раскрыл подробности выхода из стартапа в сфере кибербезопасности CyberX

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Корпорация Microsoft подтвердила покупку израильского стартапа CyberX. Одним из инвесторов стартапа был венчурный фонд с российскими корнями Flint Capital. Управляющий партнер Flint Capital Дмитрий Смирнов рассказал Rusbase подробности выхода из CyberX. 

Flint Capital раскрыл подробности выхода из стартапа в сфере кибербезопасности CyberX

С 2016 года фонд трижды инвестировал в CyberX, последний раз — в марте прошлого года. По словам Смирнова, всего фонд вложил в стартап «немногим меньше $10 млн». Он добавил, что Flint Capital в общей сложности получил на инвестициях в израильский стартап 3Х дохода.

СМИ писали об интересе Microsoft к CyberX еще в феврале этого года. Детали покупки не раскрываются. Как пишет TeсhCrunch со ссылкой на источники, сумма сделки может составлять $165 млн. 

CyberX разрабатывает решения в области кибербезопасности для промышленного «интернета вещей». Компанию основали в 2012 году бывшие сотрудники киберподразделения израильской армии Омер Шнайдер и Нир Гиллер. 

Фото: BeeBright / Фотодженика

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