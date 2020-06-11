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ФНС запустила сервис для пострадавшего от пандемии бизнеса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, который поможет предпринимателям узнать о доступных им налоговых льготах. 

ФНС запустила сервис для пострадавшего от пандемии бизнеса

На странице сервиса необходимо ввести ИНН компании или индивидуального предпринимателя, а также выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообложения. После этого на экране появится информация о том, какие налоги и сборы налогоплательщик может не платить.

 Еще предприниматели узнают, распространяется ли на их бизнес нулевая ставка страховых взносов. 

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает пострадавший от коронавируса бизнес от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года. На льготы могут рассчитывать индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес, некоммерческие организации. 

В частности, бизнес освобождается от авансовых платежей по налогу на прибыль организаций, налога по упрощенной системе налогообложения и НДФЛ для индивидуальных предпринимателей за второй квартала 2020 года. 

Ставка страховых взносов для бизнеса в апреле-июне будет составлять 0%.

Фото: Billion Photos / Shutterstock

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