ФНС перечислила признаки нелегальных схем с участием самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) России перечислила основные признаки, которые указывают на то, что компании используют незаконные схемы оптимизации налоговой нагрузки при работе с самозанятыми.

Служба разослала в региональные управления и межрегиональные инспекции письмо, в котором разъяснила, как сотрудники налоговой службы должны собирать доказательства подмены трудовых отношений. Содержание письма в своем Telegram-канале приводит глава «Опоры России» Александр Калинин.

При проведении камеральных налоговых проверок налоговым органам следует учитывать следующие факты:

работник выполнял работы определенного рода, а не разовое задание заказчика;

в договоре отсутствует конкретный объем работ;

установлена ежемесячная оплата труда в конкретном размере;

в течение календарного года размер вознаграждения не меняется;

договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, установлена дисциплинарная ответственность за его несоблюдение;

договоры носят не разовый, а систематический характер, заключаются на год или до окончания календарного года;

договоры возлагают материальную ответственность на фактического исполнителя работ;

из условий договора следует, что его исполнение контролирует работодатель;

после того, как работодатель прекращал им платить, самозанятые прекращали деятельность и снимались с учета;

ИП или самозанятый исполнял работы инструментами, оборудованием компании, с использованием ее материалов и на ее территории;

централизованное предоставление отчетности в налоговый орган по телекоммуникационным каналам в один период либо по доверенности сотрудниками компании.

По состоянию на февраль 2022 года число самозанятых в России превысило 4,2 млн человек, их общий доход составил примерно 1 трлн рублей. Бизнес в стране мельчает и продолжает переходить в самозанятость и ИП в условиях антиковидных ограничений и санкций, чтобы сократить издержки и снизить административное давление.

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