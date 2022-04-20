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ФНС перечислила признаки нелегальных схем с участием самозанятых

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Федеральная налоговая служба (ФНС) России перечислила основные признаки, которые указывают на то, что компании используют незаконные схемы оптимизации налоговой нагрузки при работе с самозанятыми.

ФНС перечислила признаки нелегальных схем с участием самозанятых

Служба разослала в региональные управления и межрегиональные инспекции письмо, в котором разъяснила, как сотрудники налоговой службы должны собирать доказательства подмены трудовых отношений. Содержание письма в своем Telegram-канале приводит глава «Опоры России» Александр Калинин.

При проведении камеральных налоговых проверок налоговым органам следует учитывать следующие факты:

  • работник выполнял работы определенного рода, а не разовое задание заказчика;
  • в договоре отсутствует конкретный объем работ;
  • установлена ежемесячная оплата труда в конкретном размере;
  • в течение календарного года размер вознаграждения не меняется;
  • договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, установлена дисциплинарная ответственность за его несоблюдение;
  • договоры носят не разовый, а систематический характер, заключаются на год или до окончания календарного года;
  • договоры возлагают материальную ответственность на фактического исполнителя работ;
  • из условий договора следует, что его исполнение контролирует работодатель;
  • после того, как работодатель прекращал им платить, самозанятые прекращали деятельность и снимались с учета;
  • ИП или самозанятый исполнял работы инструментами, оборудованием компании, с использованием ее материалов и на ее территории;
  • централизованное предоставление отчетности в налоговый орган по телекоммуникационным каналам в один период либо по доверенности сотрудниками компании.

По состоянию на февраль 2022 года число самозанятых в России превысило 4,2 млн человек, их общий доход составил примерно 1 трлн рублей. Бизнес в стране мельчает и продолжает переходить в самозанятость и ИП в условиях антиковидных ограничений и санкций, чтобы сократить издержки и снизить административное давление.

Фото на обложке: Unsplash

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