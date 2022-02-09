Растительные яйца, веганские сыры и мясные деликатесы: эксперты назвали ключевые food-тренды года

Эксперты в области пищевой индустрии назвали главные food-тренды текущего года. Это растительные аналоги куриных яиц, веганские сыры на растительной основе и такие же мясные деликатесы. Торговые сети уже воспринимают подобные продукты как перспективную категорию и не готовы упускать прибыль.

Тренды 2022 года в области пищевой индустрии назвали в союзе производителей продукции на растительной основе.

Специалисты уверены, что ключевым трендом года станет появление аналогов куриных яиц на растительной основе. По словам исполнительного директора союза Валерии Родиной, над их разработкой работают несколько российских компаний – как в части создания жидкой массы для приготовления омлета, так и полноценного яйца с подобием желтка в скорлупе.

Родина отметила, что торговые сети воспринимают растительные продукты как товар, на котором можно заработать, соответствуя современным трендам потребителей.

«При они этом продолжают относиться к данной продукции с осторожностью – обороты не такие высокие, как у традиционных продуктов, но доверия стало больше, чем в начале осени 2021 года», – подчеркнула Валерия Родина.

Также в число трендов текущего года эксперты внесли расширение предложения растительных сыров, мясных деликатесов и рыбы.

В прошлом году главным пищевым трендом стало растительное мясо – на российском рынке появилось много отечественных производителей. Ключевым трендом 2019-2020 годов было растительное молоко – спрос на него был динамичным, но в 2021-ом стал устойчивым.

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