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Ford отложил поставки ряда моделей из-за дефицита шильдиков с лого бренда

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Американский автопроизводитель Ford заявил в понедельник о том, что ряд моделей будут недопоставлены из-за «нехватки определенных деталей». Сейчас стало известно, что речь идет о фирменных шильдиках с логотипом бренда.

Ford отложил поставки ряда моделей из-за дефицита шильдиков с лого бренда

Об этом журналу The Wall Street Journal сообщили представители компании. Они также уточнили, что Ford рассматривал возможность 3D-печати этих значков на решетке радиатора, чтобы избежать задержек с выпуском ряда моделей.

И все же в компании решили, что такие шильдики не будут соответствовать стандартам качества автопроизводителя.

Когда в понедельник Ford объявил, что «из-за нехватки определенных деталей» может недопоставить 40-45 тыс. автомобилей, включая самые популярные пикапы серии F, никто и подумать не мог, что речь идет о шильдиках.

В текущей ситуации кризиса поставок полупроводников обычно подразумеваются заминки именно в этой сфере. И это общая проблема: у General Motors почти 100 тыс. авто ожидают недостающих электрочипов, и Volkswagen не раз ссылался на ту же сложность.

Но оказалось, что поставщик шильдиков для Ford компания Tribar Technologies вынуждена была в августе приостановить производство из-за сброса промышленных химикатов в местную канализационную систему.

Фото на обложке: Dan Dennis / Unsplash

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