Иностранный бизнес пожаловался на частые изменения законов и их выборочное применение в РФ

Работающие в России международные компании назвали одной из главных проблем российского правового поля слишком частые изменения законодательства. Об этом говорится в опросе компании EY, проведенном в августе—сентябре. На него ссылается РБК.

Среди других недостатков иностранный бизнес отметил несоответствие законодательства сложившимся условиям и выборочное применение законов.

В опросе приняли участие 62 компании, в том числе 49 компаний — участниц Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ), работающего с 1994 года. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа:

50% участников заявили, что постоянные изменения в регулировании негативно влияют на инвестиционную привлекательность России.

39% иностранных компаний указали на высокие административные барьеры.

34% респондентов обратили внимание на несоответствие законодательства сложившимся условиям.

31% выделил выборочные трактовку и применение законов.

15% — недостаточно длительные переходные периоды для измененного регулирования или вовсе их отсутствие.

Участников опроса также попросили привести примеры хороших и плохих изменений в российском регулировании.

Среди негативных примеров были названы введение обязательной маркировки потребительской продукции, медленный прогресс в защите интеллектуальной собственности в фармацевтике, отсутствие долгосрочного и стабильного подхода к налогообложению в нефтегазовой отрасли и частое изменение финансовых правил игры.

Среди позитивных примеров — развитие трудового законодательства, появление налогового спецрежима для самозанятых, разработка законодательства в сфере защиты капиталовложений, появление мер поддержки несырьевого экспорта, регуляторная гильотина.

Несмотря на сохраняющиеся барьеры, для 92% компаний, принявших участие в исследовании, Россия — один из стратегических рынков. Более половины компаний (53%) собираются расширять присутствие в России в ближайшем будущем.

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