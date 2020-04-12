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Предприниматели попросили признать карантин форс-мажором

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Представители пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей попросили о дополнительных мерах поддержки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Предприниматели попросили признать карантин форс-мажором

С письмом к премьеру Михаилу Мишустину обратились представители общепита, спорта, туризма, гостиничного бизнеса, транспорта, индустрии развлечений и других сфер, которые наиболее сильно пострадали от карантина. 

Предприниматели сообщили, что их услугами и продукцией пользуются 80 млн человек. Они добавили, что каждый год отчисляют в бюджет 1,2 трлн рублей налогов. По мнению бизнеса, без господдержки 70% предпринимателей обанкротятся, а 5 млн человек останутся без работы. 

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