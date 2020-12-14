Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Французы назвали молодых лидеров в экономике России

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Французские аналитики выбрали самых ярких и талантливых представителей современного российского поколения до 40 лет, чей потенциал способствует модернизации экономики страны. 

Французы назвали молодых лидеров в экономике России

Российский список топ-100 по версии Institut Choiseul по своей сути является продолжением французского ежегодного рейтинга Choiseul 100 France, составляемого с 2013 года, и призван объединить в единую сеть контактов молодых экономических лидеров наших стран.

Так, в список вошли как чиновники, так и предприниматели и топ-менеджеры. 

К примеру, 33-летний Григорий Аветов, ректор бизнес-школы «Синергия», советник губернатора Ростовской области по вопросам цифровой трансформации, Ростов Антон Алексеев (29 лет), вице-президент по правовым вопросам и взаимоотношениям с органами государственной власти Ozon Артём Афанасьев (36 лет). 

А также основатель и генеральный директор, Winged Cargo Полина Бек (36 лет), 39-летний председатель совета директоров Тинькофф Банк Станислав Близнюк и многие другие. 

Фото: Choiseul-russia.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 декабря 2020

RB.RU и Mastercard «заправят» бизнес на 100 тысяч рублей

17 декабря 2020

Конкурс «Серебряный возраст»

17 декабря 2020

Как запустить стартап — открытый практический курс для подростков

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма