Французы назвали молодых лидеров в экономике России

Французские аналитики выбрали самых ярких и талантливых представителей современного российского поколения до 40 лет, чей потенциал способствует модернизации экономики страны.

Российский список топ-100 по версии Institut Choiseul по своей сути является продолжением французского ежегодного рейтинга Choiseul 100 France, составляемого с 2013 года, и призван объединить в единую сеть контактов молодых экономических лидеров наших стран.

Так, в список вошли как чиновники, так и предприниматели и топ-менеджеры.

К примеру, 33-летний Григорий Аветов, ректор бизнес-школы «Синергия», советник губернатора Ростовской области по вопросам цифровой трансформации, Ростов Антон Алексеев (29 лет), вице-президент по правовым вопросам и взаимоотношениям с органами государственной власти Ozon Артём Афанасьев (36 лет).

А также основатель и генеральный директор, Winged Cargo Полина Бек (36 лет), 39-летний председатель совета директоров Тинькофф Банк Станислав Близнюк и многие другие.

Фото: Choiseul-russia.com