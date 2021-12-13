В России мошенники стали чаще пользоваться роботами

В России осенью в 35 раз выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники использовали роботизированные обзвоны. Подобными звонками чаще пользуются финансовые организации.

В январе-феврале жалобы на подобные вызовы были единичными, сообщили «Известия» со ссылкой на Kaspersky Who Calls.

По данным аналитиков, при такой схеме абоненту звонит фейковый робот банка и сообщает, что от имени владельца счета, например, была отправлена заявка на получение кредита или запрошен перевод крупной суммы денег.

Затем абонента просят нажать в тональном режиме «1», если он действительно запрашивал ту или иную операцию, и «2» — если нет. Во втором случае клиента переводят на специалиста службы безопасности банка, конечно же, фальшивого. Цель таких звонков — выманить деньги и платежные данные абонентов.

После «переключения на специалиста» фальшивые сотрудники банка могут выманить платежную информацию, например, CVC или код из SMS, который подтверждает вход в онлайн-банк с устройства преступника.

В крупных банках подтвердили тенденцию и спрогнозировали ее дальнейший рост. Звонок робота ослабляет бдительность клиентов, подчеркнули в ЦБ. Схема обходится преступникам в разы дешевле, а также повышает «конверсию».

Самый действенный способ борьбы, по словам аналитиков, является бдительность людей. Они напомнили, что никому нельзя сообщать ПИН-код, номер карты, имя владельца, CVV, SMS-коды.

По данным ЦБ, в прошлом году заблокировали 26,4 тыс. телефонных номеров, с которых злоумышленники обзванивали клиентов банков. Это почти в два раза больше, чем в 2019 году. За три квартала этого года Банк России инициировал блокировку уже более 42 тыс. преступных номеров.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!