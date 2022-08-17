Гарвардская школа бизнеса создаст бесплатные места для студентов с низким достатком. Ежегодно в школе смогут бесплатно обучаться 200 студентов, у которых нет денег на обучение, которое стоит $76 тысяч в год.

О создании бесплатных мест в Гарвардской школе бизнеса (HBS) рассказал декан школы Шрикант Датар.

На бесплатные места смогут претендовать кандидаты-студенты с низким достатком. Таких будут оценивать по критериям: доход за последние три года, статус семьи, непогашенные обязательства по учебе, наличие собственности. Студентам-бесплатникам нужно будет оплачивать страховку и проживание. Эти расходы оцениваются в $35 тысяч в год.

HBS является одним из самых престижных заведений в мире в обучении ведению бизнеса. Обучение на некоторых программах в школе, которые длятся два года, стоит $76 тысяч в год.

Долги граждан США за обучение в университетах оцениваются в $1,6 трлн. Власти США говорят об этом как о серьезной проблеме, при этом вводят льготы на выплату долгов. Университеты, в частности HBS, тратят на поддержку бедных студентов $45 млн ежегодно в виде стипендий для студентов.

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