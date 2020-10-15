Совладелец IT-корпорации «Галактика» обвинил партнеров в выводе актива

В одной из крупнейших российских IT-корпораций «Галактика» произошел корпоративный конфликт. Ее совладелец и гендиректор Андрей Марушкевич обвинил партнеров в выводе актива. Речь идет о продаже белорусской «дочки» головной компании «Галактики». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Головная структура «Галактики» — «Юнитисофт» — пытается оспорить продажу белорусской «дочки» «Топ Софт» (занимается цифровизацией госсектора Беларуси). Компанию в марте 2019 года выкупил ее сотрудник Денис Игнатенко, после чего перепродал членам совета директоров и совладельцам «Галактики».

Игнатенко купил 100% акций «Топ Софта» с одобрения совета директоров «Галактики». Затем он перепродал акции членам совета директоров «Галактики» — Александру Кондралю, Елене и Геннадию Гацко, Вадиму Володько, Петру Лещенку, Анне Василевской и Валерию Басалыге. Они являются совладельцами «Юнитисофта» и проходят по делу третьими лицами.

При этом гендиректор «Галактики» Андрей Марушкевич, который также владеет долей в «Юнитисофте», обвинил партнеров в выводе актива. Он пытался признать сделку ничтожной в Экономическом суде Минска, но попытка не увенчалась успехом. Затем предприниматель обратился в Арбитражный суд Московской области. Заседание по делу пройдет 3 ноября.

По словам экспертов, продажа крупного пакета акций компании собственным работникам смотрится необычно. Были случаи, когда такие сделки прикрывали другие, например, связанные с попытками установить корпоративный контроль. При этом у Марушкевича есть шанс вернуть компанию в состав корпорации. Ему необходимо доказать, что ответчики допустили грубые нарушения корпоративных процедур и имело место злоупотребление правом.

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