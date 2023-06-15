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Власти не планируют финансовую поддержку индустрии создания игр — Минцифры

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Власти не планируют финансировать разработку компьютерный игр, об этом заявил заместитель главы Минцифры Максим Паршин.

Власти не планируют финансовую поддержку индустрии создания игр — Минцифры

По его словам, есть исключения, например, проекты с симуляторами, в которые имеет смысл направлять государственные инвестиции. Но в целом рынок геймдева в России не должен быть государственным, считает Паршин.

«Мы исходим из того, что на рынке деньги есть, проекты — есть, разработчики — есть. То есть, имеется все для того, чтобы проекты развивались не за счет госинвестиций», — сказал заместитель министра, его слова приводит «Интерфакс».

Он пояснил, что игровую индустрию в ведомстве рассматривают в рамках общего тренда на импортозамещение в IT. В России создали центры компетенций по развитию индустриального/общесистемного ПО, на базе последнего запустили центр по игровым сервисам.

В рамках этой работы удалось построить «ландшафт», который демонстрирует серые зоны рынка. По словам Паршина, сегодня таких зон не много. Менее чем в 10% случаев отечественный рынок не может предложить альтернативу отдельным решениям.

При этом власти все же оказывали поддержку индустрии.

«Например, бюджет взял на себя компенсацию проектной ставки по банковскому кредиту в размере 400 млн рублей, предоставленному одному из разработчиков игр под конкретный проект, запуск которого намечен на следующий год», — уточнил замглавы Минцифры.

По словам гендиректора «Института развития интернета» Алексея Гореславского, за последний год по линии института в геймдев было вложено 960 млн рублей.

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Сейчас разработкой российского игрового движка занимается VK, компания оценила собственные вложения в проект в 1 млрд рублей. Продукт планируется представить к 2025 году. В мае VK сообщила, что движок получил название Nau Engine.

В конце прошлого года российские власти начали обсуждение федерального проекта «Игровая индустрия будущего», который предполагает создание единого разработчика и издателя к 2030 году. На развитие проекта может быть потрачено до $50 млрд.

Фото на обложке: SeventyFour / Shutterstock

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