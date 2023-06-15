Власти не планируют финансовую поддержку индустрии создания игр — Минцифры

Власти не планируют финансировать разработку компьютерный игр, об этом заявил заместитель главы Минцифры Максим Паршин.

По его словам, есть исключения, например, проекты с симуляторами, в которые имеет смысл направлять государственные инвестиции. Но в целом рынок геймдева в России не должен быть государственным, считает Паршин.

«Мы исходим из того, что на рынке деньги есть, проекты — есть, разработчики — есть. То есть, имеется все для того, чтобы проекты развивались не за счет госинвестиций», — сказал заместитель министра, его слова приводит «Интерфакс».

Он пояснил, что игровую индустрию в ведомстве рассматривают в рамках общего тренда на импортозамещение в IT. В России создали центры компетенций по развитию индустриального/общесистемного ПО, на базе последнего запустили центр по игровым сервисам.

В рамках этой работы удалось построить «ландшафт», который демонстрирует серые зоны рынка. По словам Паршина, сегодня таких зон не много. Менее чем в 10% случаев отечественный рынок не может предложить альтернативу отдельным решениям.

При этом власти все же оказывали поддержку индустрии.

«Например, бюджет взял на себя компенсацию проектной ставки по банковскому кредиту в размере 400 млн рублей, предоставленному одному из разработчиков игр под конкретный проект, запуск которого намечен на следующий год», — уточнил замглавы Минцифры.

По словам гендиректора «Института развития интернета» Алексея Гореславского, за последний год по линии института в геймдев было вложено 960 млн рублей.

Сейчас разработкой российского игрового движка занимается VK, компания оценила собственные вложения в проект в 1 млрд рублей. Продукт планируется представить к 2025 году. В мае VK сообщила, что движок получил название Nau Engine.

В конце прошлого года российские власти начали обсуждение федерального проекта «Игровая индустрия будущего», который предполагает создание единого разработчика и издателя к 2030 году. На развитие проекта может быть потрачено до $50 млрд.

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