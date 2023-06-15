Власти не планируют финансовую поддержку индустрии создания игр — Минцифры

Власти не планируют финансировать разработку компьютерный игр, об этом заявил заместитель главы Минцифры Максим Паршин.
По его словам, есть исключения, например, проекты с симуляторами, в которые имеет смысл направлять государственные инвестиции. Но в целом рынок геймдева в России не должен быть государственным, считает Паршин.
«Мы исходим из того, что на рынке деньги есть, проекты — есть, разработчики — есть. То есть, имеется все для того, чтобы проекты развивались не за счет госинвестиций», — сказал заместитель министра, его слова приводит «Интерфакс».
Он пояснил, что игровую индустрию в ведомстве рассматривают в рамках общего тренда на импортозамещение в IT. В России создали центры компетенций по развитию индустриального/общесистемного ПО, на базе последнего запустили центр по игровым сервисам.
В рамках этой работы удалось построить «ландшафт», который демонстрирует серые зоны рынка. По словам Паршина, сегодня таких зон не много. Менее чем в 10% случаев отечественный рынок не может предложить альтернативу отдельным решениям.
При этом власти все же оказывали поддержку индустрии.
«Например, бюджет взял на себя компенсацию проектной ставки по банковскому кредиту в размере 400 млн рублей, предоставленному одному из разработчиков игр под конкретный проект, запуск которого намечен на следующий год», — уточнил замглавы Минцифры.
По словам гендиректора «Института развития интернета» Алексея Гореславского, за последний год по линии института в геймдев было вложено 960 млн рублей.
Сейчас разработкой российского игрового движка занимается VK, компания оценила собственные вложения в проект в 1 млрд рублей. Продукт планируется представить к 2025 году. В мае VK сообщила, что движок получил название Nau Engine.
В конце прошлого года российские власти начали обсуждение федерального проекта «Игровая индустрия будущего», который предполагает создание единого разработчика и издателя к 2030 году. На развитие проекта может быть потрачено до $50 млрд.
Фото на обложке: SeventyFour /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
- 2 Diablo IV стала самой быстро продаваемой игрой Blizzard
- 3 ФТС США попросила суд заблокировать покупку Activision Blizzard корпорацией Microsoft
- 4 Игры, в которые играют люди: что предложить команде для киберспорта
- 5 Как компании по разработке игр применяют искусственный интеллект и нейросети?
ВОЗМОЖНОСТИ
15 июня 2023
15 июня 2023
18 июня 2023