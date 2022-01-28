Суд не разрешил «Газпром нефти» удалить «порочащее» видео из социальных сетей

Арбитражный суд Москвы отказал «Газпром нефти» в иске о защите деловой репутации и удалении «порочащего» видеоролика о заправке «воздухом» на АЗС из социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, YouTube и «Одноклассники». В решении указано, что это могло бы «умалить свободу распространения информации в интернете».

Решение суда опубликовано в электронной базе данных. Ролик под названием «Газпромнефть заправляет воздухом! Так и живем!» был выложен в интернет в конце 2017 года. В нем владельцы автомобилей из разных городов России демонстрировали, что якобы на заправках «Газпром нефти» в баки «льют» воздух, а не бензин, а за это еще и начисляют плату.

По подсчетам нефтяной компании, ролик длительностью 3 минуты был скопирован 61 216 раз. Компания потребовала выдать предписание на удаление контента силами социальных сетей. «Газпром нефть» просила суд признать «не соответствующей действительности информацию из ролика на счет октанового числа топлива на АЗС и в части фактов заправки автотранспортных средств на АЗС "воздухом"».

Заявителем иска о защите деловой репутации выступила структура «Газпром нефти» — «Газпромнефть Центр». В числе ответчиков — ООО «В Контакте», ООО «Мэйл.ру» (VK), Meta Platforms, Google и администратор домена «Одноклассники» компания MGL.Mail.ru.

Суд счел, что иск подан к соцсетям как к ненадлежащим ответчикам. Надлежащими же ответчиками являются создатели и распространители контента. Кроме того, суд отказался применять норму о самоконтроле в интернете, так как ролик не носит ярко выраженного противоправного характера и не наносит вреда неопределенному кругу лиц.

«Требование к владельцам сайтов о необходимости предвидеть, что немодерируемое размещение информации третьими лицами может привести к нарушениям закона, является требованием о чрезмерной и недостижимой предусмотрительности, способным умалить свободу распространения информации в интернете», — указано в решении суда.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

В декабре российский суд оштрафовал Google и Мeta на 7,2 млрд рублей и 1,9 млрд рублей соответственно за повторный отказ удалить запрещенный в России контент. Речь шла об удалении сведений о митингах.

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