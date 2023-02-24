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Китайский автопроизводитель Geely представил новую линейку электромобилей Galaxy

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Китайский автомобильный гигант Geely Automobile Holdings представил новую марку автомобилей на альтернативном топливе среднего и премиального ценового сегмента Geely Galaxy.

Китайский автопроизводитель Geely представил новую линейку электромобилей Galaxy

Geely выпустит на рынок семь моделей Geely Galaxy к 2025 году: три уже в этом году, три в 2024 году и одну в 2025 году. Об этом пишет Yicai Global со ссылкой на автопроизводителя из Ханчжоу. 

Поставки первой модели, гибридного внедорожника L7, начнутся во втором квартале текущего года. А модель Galaxy Light с гоночными формами и дверями-крыльями так и остается пока лишь концептом.

Будут доступны два типа Geely Galaxy: гибрид и электромобиль. Гибридная линейка будет состоять из «умных» моделей классов A-B, а ряд pure electric охватит электромобили от класса A до класса E.

В прошлом году Geely добилась значительного роста продаж NEV-автомобилей, но ее модели марки Jihe стоят ниже 200 тыс. юаней ($28,8 тыс.), следовательно, рынок среднего и высокого класса для компании до сих пор был закрыт.

К тому же фирма проседает в продажах из-за острой конкуренции с брендами вроде BYD и Changan Automobile.

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2022 году розничные продажи Geely заняли пятое место по стране, уступив BYD, Changan Auto, Shanghai Volkswagen и FAW-Volkswagen. 

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Тем не менее, в плане объемов продаж у Geely все неплохо: в прошлом году компания продала порядка 301 тысю машин, что 278% больше, чем в 2021 году.

По данным Autonews, Geely входит в топ-3 наиболее популярных у россиян китайских марок (после Chery и Haval).

В 2022 году 26 тыс. проданных в РФ китайских машин принадлежали именно Geely.

Фото на обложке: autohome.com.cn

 

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