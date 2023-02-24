Китайский автопроизводитель Geely представил новую линейку электромобилей Galaxy

Китайский автомобильный гигант Geely Automobile Holdings представил новую марку автомобилей на альтернативном топливе среднего и премиального ценового сегмента Geely Galaxy.
Geely выпустит на рынок семь моделей Geely Galaxy к 2025 году: три уже в этом году, три в 2024 году и одну в 2025 году. Об этом пишет Yicai Global со ссылкой на автопроизводителя из Ханчжоу.
Поставки первой модели, гибридного внедорожника L7, начнутся во втором квартале текущего года. А модель Galaxy Light с гоночными формами и дверями-крыльями так и остается пока лишь концептом.
Будут доступны два типа Geely Galaxy: гибрид и электромобиль. Гибридная линейка будет состоять из «умных» моделей классов A-B, а ряд pure electric охватит электромобили от класса A до класса E.
В прошлом году Geely добилась значительного роста продаж NEV-автомобилей, но ее модели марки Jihe стоят ниже 200 тыс. юаней ($28,8 тыс.), следовательно, рынок среднего и высокого класса для компании до сих пор был закрыт.
К тому же фирма проседает в продажах из-за острой конкуренции с брендами вроде BYD и Changan Automobile.
Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2022 году розничные продажи Geely заняли пятое место по стране, уступив BYD, Changan Auto, Shanghai Volkswagen и FAW-Volkswagen.
Тем не менее, в плане объемов продаж у Geely все неплохо: в прошлом году компания продала порядка 301 тысю машин, что 278% больше, чем в 2021 году.
По данным Autonews, Geely входит в топ-3 наиболее популярных у россиян китайских марок (после Chery и Haval).
В 2022 году 26 тыс. проданных в РФ китайских машин принадлежали именно Geely.
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