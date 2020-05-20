Выпускники акселератора GenerationS за семь лет получили 9 млрд рублей
Выпускники корпоративного акселератора GenerationS от Российской венчурной компании (РВК) с момента его основания в 2013 году привлекли более 9 млрд рублей. 65% финансирования — иностранные инвестиции. Об этом Rusbase рассказали в РВК.
За семь лет акселератор получил 16 тысяч заявок от российских и зарубежных стартапов. Около 500 проектов прошли акселерацию. Выпускники GenerationS внедрили 400 решений и заключили 100 контрактов с корпорациями.
С 2013 года выпускники GenerationS получили 5 млрд рублей выручки и создали более 2700 рабочих мест.
Около 30 проектов GenerationS прошли зарубежные акселерационные программы, а 70 выпускников смогли масштабировать бизнес. Кроме России, участники акселератора работают в США, Европе, СНГ, на Ближнем Востоке и в странах Азии. Некоторые проекты работают на нескольких континентах. Например, у компании ExoAtlet есть представительства в Южной Корее, Японии, Люксембурге, США и Китае.
Топ технологий выпускников GenerationS:
- AI / Machine Learning;
- IT;
- новые продукты и материалы;
- новые производственные технологии;
- IoT & Industry 4.0;
- Big Data&Analytics;
- сенсорика и робототехника;
- биотехнологии;
- мобильные приложения;
- AR / VR.
Среди выпускников GenerationS — компания Elementaree, которая в начале мая получила $5 млн от Российского фонда прямых инвестиций и Bonduelle.
Выпускники GenerationS получают поддержку и после окончания акселерационной программы. Команда акселератора помогает выпускникам с продвижением их проектов на российском и зарубежных рынках, взаимодействием с инвесторами и корпоративными заказчиками.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Рассылка Rusbase Chance
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА