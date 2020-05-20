Выпускники акселератора GenerationS за семь лет получили 9 млрд рублей

Выпускники корпоративного акселератора GenerationS от Российской венчурной компании (РВК) с момента его основания в 2013 году привлекли более 9 млрд рублей. 65% финансирования — иностранные инвестиции. Об этом Rusbase рассказали в РВК.

За семь лет акселератор получил 16 тысяч заявок от российских и зарубежных стартапов. Около 500 проектов прошли акселерацию. Выпускники GenerationS внедрили 400 решений и заключили 100 контрактов с корпорациями.

С 2013 года выпускники GenerationS получили 5 млрд рублей выручки и создали более 2700 рабочих мест.

Около 30 проектов GenerationS прошли зарубежные акселерационные программы, а 70 выпускников смогли масштабировать бизнес. Кроме России, участники акселератора работают в США, Европе, СНГ, на Ближнем Востоке и в странах Азии. Некоторые проекты работают на нескольких континентах. Например, у компании ExoAtlet есть представительства в Южной Корее, Японии, Люксембурге, США и Китае.

Топ технологий выпускников GenerationS:

AI / Machine Learning;

IT;

новые продукты и материалы;

новые производственные технологии;

IoT & Industry 4.0;

Big Data&Analytics;

сенсорика и робототехника;

биотехнологии;

мобильные приложения;

AR / VR.

Среди выпускников GenerationS — компания Elementaree, которая в начале мая получила $5 млн от Российского фонда прямых инвестиций и Bonduelle.

Выпускники GenerationS получают поддержку и после окончания акселерационной программы. Команда акселератора помогает выпускникам с продвижением их проектов на российском и зарубежных рынках, взаимодействием с инвесторами и корпоративными заказчиками.