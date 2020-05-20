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Выпускники акселератора GenerationS за семь лет получили 9 млрд рублей

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Выпускники корпоративного акселератора GenerationS от Российской венчурной компании (РВК) с момента его основания в 2013 году привлекли более 9 млрд рублей. 65% финансирования — иностранные инвестиции. Об этом Rusbase рассказали в РВК.

Выпускники акселератора GenerationS за семь лет получили 9 млрд рублей

За семь лет акселератор получил 16 тысяч заявок от российских и зарубежных стартапов. Около 500 проектов прошли акселерацию. Выпускники GenerationS внедрили 400 решений и заключили 100 контрактов с корпорациями. 

С 2013 года выпускники GenerationS получили 5 млрд рублей выручки и создали более 2700 рабочих мест.

Около 30 проектов GenerationS прошли зарубежные акселерационные программы, а 70 выпускников смогли масштабировать бизнес. Кроме России, участники акселератора работают в США, Европе, СНГ, на Ближнем Востоке и в странах Азии. Некоторые проекты работают на нескольких континентах. Например, у компании ExoAtlet есть представительства в Южной Корее, Японии, Люксембурге, США и Китае. 

Топ технологий выпускников GenerationS:

  • AI / Machine Learning;
  • IT;
  • новые продукты и материалы; 
  • новые производственные технологии;
  • IoT & Industry 4.0;
  • Big Data&Analytics; 
  • сенсорика и робототехника;
  • биотехнологии;
  • мобильные приложения; 
  • AR / VR. 

Среди выпускников GenerationS — компания Elementaree, которая в начале мая получила $5 млн от Российского фонда прямых инвестиций и Bonduelle. 

Выпускники GenerationS получают поддержку и после окончания акселерационной программы. Команда акселератора помогает выпускникам с продвижением их проектов на российском и зарубежных рынках, взаимодействием с инвесторами и корпоративными заказчиками.

Фото: Kowit Lanchu / Shutterstock

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27 мая 2020

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28 мая 2020

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