Genesis представила концептуальный электрокар класса GT

Корейский бренд автомобилей премиум-класса Genesis представил новую модель спортивного электрического концепт-кара класса GT (Gran Turismo). Genesis X Concept — пятый концепт-кар в линейке бренда после моделей New York, GV80, Essentia и Mint. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в электромобиле максимально часто используются сдвоенные линии. Это фирменный дизайнерский элемент бренда Genesis.

Одной из особенностей концепт-кара является объединенные капот и крылья. Они образуют бесшовный элемент фронтальной части.

Передняя часть Genesis X занижена. На ней расположена решетка радиатора, напоминающая форму щита. Внутренняя часть решетки окрашена в цвет кузова автомобиля для создания более завершенной картины, пояснили в компании.

Передние нижние воздухозаборники спорткара отличаются мелкоячеистой структурой. По заявлению Genesis, они более эффективно охлаждают автомобиль, перенаправляя потоки воздуха, а также снижают аэродинамическое сопротивление и увеличивают запас хода.

Салон автомобиля оснащен приборной панелью с несколькими дисплеями. Отмечается, что панель плавно переходит в тоннель пола.

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Водительское кресло Genesis X выполнено в темно-коричневом цвете, пассажирские сиденья — в цвете морской волны. В отделке салона используются переработанные материалы. Например, при изготовлении ремней безопасности, элементов рулевого колеса и крышки подушки безопасности используется плетеный материал, полученный из обрезков кожи, оставшихся от предыдущих производственных процессов.

В компании пока не уточнили, планируется ли серийный выпуск Genesis X.

Genesis является суббрендом компании Hyundai Motor. Базируясь в Южной Корее, Genesis представлен также на рынках США, России, Канады, Австралии и в странах Ближнего Востока.

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Фото: Genesis