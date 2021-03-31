Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Genesis представила концептуальный электрокар класса GT

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Корейский бренд автомобилей премиум-класса Genesis представил новую модель спортивного электрического концепт-кара класса GT (Gran Turismo). Genesis X Concept — пятый концепт-кар в линейке бренда после моделей New York, GV80, Essentia и Mint. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Genesis представила концептуальный электрокар класса GT

Отмечается, что в электромобиле максимально часто используются сдвоенные линии. Это фирменный дизайнерский элемент бренда Genesis.

Одной из особенностей концепт-кара является объединенные капот и крылья. Они образуют бесшовный элемент фронтальной части.

Передняя часть Genesis X занижена. На ней расположена решетка радиатора, напоминающая форму щита. Внутренняя часть решетки окрашена в цвет кузова автомобиля для создания более завершенной картины, пояснили в компании.

Передние нижние воздухозаборники спорткара отличаются мелкоячеистой структурой. По заявлению Genesis, они более эффективно охлаждают автомобиль, перенаправляя потоки воздуха, а также снижают аэродинамическое сопротивление и увеличивают запас хода.

Салон автомобиля оснащен приборной панелью с несколькими дисплеями. Отмечается, что панель плавно переходит в тоннель пола.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Водительское кресло Genesis X выполнено в темно-коричневом цвете, пассажирские сиденья — в цвете морской волны. В отделке салона используются переработанные материалы. Например, при изготовлении ремней безопасности, элементов рулевого колеса и крышки подушки безопасности используется плетеный материал, полученный из обрезков кожи, оставшихся от предыдущих производственных процессов.

В компании пока не уточнили, планируется ли серийный выпуск Genesis X.

Genesis является суббрендом компании Hyundai Motor. Базируясь в Южной Корее, Genesis представлен также на рынках США, России, Канады, Австралии и в странах Ближнего Востока.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Genesis

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Все про бизнес в Армении
Куда идти стартапам?
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

31 марта 2021

Yakutia2World — акселератор для предпринимателей Якутии

31 марта 2021

Акселератор Growth Lab от Google

31 марта 2021

Состязание стартапов EnergyHUB

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Интервью

«Все уверены, что это очень дорого»: как команда из 14 человек делает роботов для крупнейших заводов страны

Истории

Семь крупнейших бизнес-ошибок в современной истории

YOUNG

Образование и жизнь в Руане: «Русским легко поступить в любой французский вуз»

Колонки

«Я потерял миллион долларов на неудачных проектах». Что убьет ваш фудтех-стартап

Новости

В столичном метро произошла трагедия с участием российского миллионера