Gett запустил сервис чаевых с переводами сразу на личную карту водителя

Сервис такси Gett и CloudTips от CloudPayments (принадлежит «Тинькофф») запустили сервис для безналичных чаевых водителям. Его особенность — перевод денег сразу на личную банковскую карту таксиста. Об этом говорится в сообщении Gett.

«Это отличается от классической схемы чаевых как процента от поездки: в ней агрегатор перечисляет средства в таксопарк, а таксопарк направляет деньги водителю. Каждая из транзакций требует времени, поэтому все заработанные средства поступают на карту с задержкой в несколько дней», — говорится в пресс-релизе сервиса.

Если клиенту понравилась поездка и он поставил водителю оценку «5» в приложении, система предложит оставить произвольную сумму на чай.

В первую очередь сервис подключат для тех пользователей Gett, которые раньше уже оставляли чаевые водителям в сервисе. В дальнейшем функция появится в приложении у всех клиентов.

Отправить перевод можно через Apple Pay, Google Pay или с банковской карты.

Водителям, которые уже зарегистрировались в сервисе CloudTips, чаевые на карту поступят автоматически. Если аккаунт в системе еще не зарегистрирован, CloudTips направит водителю смс с приглашением настроить личный кабинет, чтобы получить заработанные деньги.

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