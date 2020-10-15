Идет отбор на программу для бизнеса, который хочет выйти на европейский рынок
Заканчивается прием заявок на участие в программе Finlanding. С ее помощью технологические компании могут выйти на рынок Финляндии, а затем и в другие европейские страны. Дедлайн — 15 октября.
Принять участие могут компании с опытной командой, которые продают технологические продукты и сервисы на территории России, имеют годовой оборот в размере 1.5 млн рублей и больше, а также готовы выйти на международный рынок через Финляндию.
Организаторам интересны следующие сферы:
- интернет вещей;
- «умный» город;
- медицинские технологии;
- мобильные приложения;
- технологии виртуальной и дополненной реальности;
- экология.
Из участников программы эксперты выберут три компании, которые получат помощь в выводе продукта на рынок от Helsinki Centre в Санкт-Петербурге, поддержку в регистрации бизнеса в Финляндии и билеты на международный форум стартапов Slush 2021.
Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.
Фото на обложке: Tapio Haaja / Unsplash
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