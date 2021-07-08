Впервые десятки штатов в США подали иск к Google

Власти Вашингтона и еще 36 штатов подали антимонопольный иск к Google из-за ее контроля над Google Play. Истцы намерены оспорить комиссию в размере 30% в магазине приложений.
Компания отрицает обвинения и считает, что требования истцов приведут к увеличению расходов для небольших разработчиков и сделает магазин приложений менее безопасным, передает Politico.
В Google подчеркнули, что они действуют в интересах небольшого числа крупных разработчиков, которые хотят пользоваться продуктом корпорации, но не платить за него.
В этом году власти штатов уже не в первый раз пытаются привлечь Google к ответственности за потенциальные нарушения антимонопольного законодательства.
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Фото: Jay Fog/Shutterstock
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