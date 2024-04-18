Российские компании стали вводить запрет на авторизацию через Apple и Google ID. Ozon уже заблокировал такую возможность, «Литрес» сделает это 22 апреля, VK Play пока рассылает предупреждения пользователям.
Российские компании начали предупреждать пользователей о запрете авторизации на своих интернет–ресурсах через зарубежные сервисы, такие как Apple ID и Google ID. Об этом сообщил РБК со ссылкой на компании.
Ozon уже заблокировал для пользователей такую возможность. В маркетплейсе отметили, что авторизации через Google ID у них не было, Apple ID пользовались менее 1% клиентов.
«Литрес» введет ограничение на авторизацию с 22 апреля. Если к аккаунту не привязан другой способ авторизации, то доступ к нему можно будет сохранить только через обращение в поддержку, предупредила компания.
VK Play пока только предупреждает пользователей о скором введении запрета и не называет его точных сроков. Компания исполняет требования действующего законодательства, отметили в VK Play.
Закон об ограничении возможности авторизации на российских интернет–ресурсах через зарубежные сервисы был подписан 31 июля. Введение такого запрета через зарубежные почтовые сервисы отложили до 1 января 2025 года.
Фото на обложке: Konstantin Savusia /
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