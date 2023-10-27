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Google может получить третий оборотный штраф в России

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компании Google грозит третий оборотный штраф за неудаление контента, Таганский суд Москвы зарегистрировал в отношении Google протокол за неоднократные отказы удалить запрещенную в России информацию.

Google может получить третий оборотный штраф в России

Как пояснили агентству «Интерфакс» в пресс-службе суда, дата рассмотрения пока не назначена. Google вменяется правонарушение, предусмотренное ч.5 ст. 13.11 (Повторное совершение административного правонарушения).

Претензии Роскомнадзора к Google касаются отказа удалить сведения, связанные с российско-украинским конфликтом. В случае признания компании виновной, Google предстоит заплатить штраф от 1/20 до 1/10 от совокупного размера выручки.

Если вина Google будет доказана, это будет третий оборотный штраф для компании в России.

Впервые суд назначил Google оборотный штраф на сумму 7,2 млрд рублей в декабре 2021 года. Летом 2022 года компания получила второй оборотный штраф в размере 21,077 млрд рублей.

Ранее в октябре Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock

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