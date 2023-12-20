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Суд назначил Google третий оборотный штраф на 4,6 млрд рублей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Таганский суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на 4,6 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещенную в России информацию. Об этом сообщает Telegram-канал Московские суды общей юрисдикции.

Суд назначил Google третий оборотный штраф на 4,6 млрд рублей

Поводом для протокола послужили ролики на YouTube. 

«Google LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 611 738 636 рублей», — говорится в сообщении.

Впервые суд назначил Google оборотный штраф на сумму 7,2 млрд рублей в декабре 2021 года, поводом также стало неудаление запрещенной в России информации. Летом 2022 года компания получила второй оборотный штраф в размере 21,077 млрд рублей.

В октябре Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google.

Также в октябре стало известно, что Google грозит третий оборотный штраф за неудаление контента. Претензии Роскомнадзора к Google касались отказа удалить сведения, связанные с российско-украинским конфликтом.

Фото на обложке: Unsplash

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