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Google объявила набор на второй поток акселератора Google Growth Lab

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Google открывает набор на второй поток акселератора Google Growth Lab с фокусом на маркетинг и международный рост. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании. 

Google объявила набор на второй поток акселератора Google Growth Lab

Эксперты Google, предприниматели и представители венчурных фондов помогут перспективными технологическим стартапам усилить их маркетинговую стратегию и присутствие на международных рынках.

Чтобы стать участником Google Growth Lab, стартап должен иметь готовый продукт и клиентов, развивать свой бизнес в digital-среде, демонстрировать рост выручки и пользователей, а также быть готовым инвестировать в маркетинг, уточнили организаторы.

Заявки на участие принимаются до 31 марта. Обучение пройдет с 12 апреля по 30 июня 2021 года в режиме онлайн. Занятия будут проходить на русском и английском языках, займут около 4 часов в неделю.

В рамках акселератора участникам расскажут о стратегиях выхода на новые рынки и международном росте, инструментах и креативных подходах к маркетинговым материалам, системах аналитики, а также различных тестах и экспериментах, которые помогают развивать проекты.

После каждого теоретического блока будут практические занятия при поддержке менторов. Также запланирован нетворкинг, где команды проектов смогут общаться и обмениваться опытом не только друг с другом, но и с наставниками и инвесторами.

Кроме того, за каждым стартапом закрепят ментора, который будет консультировать как по программе акселератора, так и по вопросам, связанным непосредственно с бизнесом. Наставники будут подбираться с учетом пожеланий и запросов участников.

Команда акселератора проведет онлайн-сессию Ask Me Anything 12 марта (зарегистрироваться на нее можно здесь). В рамках сессии эксперты Google, менторы и выпускники первой волны акселератора расскажут о программе и отборе заявок, а также ответят на вопросы участников.

Фото: JHVEPhoto / Shutterstock

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