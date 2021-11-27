Google: хакеры взламывают аккаунты Google Cloud для майнинга криптовалют

По данным компании Google, подавляющее большинство ресурсов взломанных аккаунтов ее облачного сервиса Google Cloud использовались для майнинга. Остальные ресурсы, в основном, нужны были хакерам для поиска уязвимых ресурсов и организации следующих атак.

Хакеры использовали для майнинга криптовалют 86% ресурсов 50 недавно взломанных аккаунтов Google Cloud, следует из отчета Google, опубликованного накануне.

При этом программное обеспечение, необходимое для майнинга, загружалось на удаленные серверы в среднем через 22 секунды после взлома.

Еще 10% захваченных ресурсов хакеры использовали для поиска уязвимых сайтов, а 8% — для организации последующих атак.

Гораздо реже (по 2% ресурсов) с помощью взломанных аккаунтов, например, рассылали спам или устраивали DDoS-атаки.

Майнинг криптовалют требует серьезных ресурсов, которые есть в распоряжении крупных технологических компаний, в том числе, Google.

Пользователи Google Cloud платят приличные деньги, чтобы удаленно пользоваться мощностями дата-центров компании, чем пользуются хакеры, перехватывая контроль над этими мощностями.

Бизнес все чаще сталкивается с кибератаками, особенно ситуция обострилась в последние, пандемийные полтора года, когда многие компании вынужденно ушли в онлайн, будучи к этому не готовыми, из-за чего оказались легкими целями для хакеров.

Недавно мы рассказывали о главных IT-угрозах для бизнеса, а также объясняли, как от них защититься.

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Фото: Sundry Photography/Shutterstock