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Google: хакеры взламывают аккаунты Google Cloud для майнинга криптовалют

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

По данным компании Google, подавляющее большинство ресурсов взломанных аккаунтов ее облачного сервиса Google Cloud использовались для майнинга. Остальные ресурсы, в основном, нужны были хакерам для поиска уязвимых ресурсов и организации следующих атак.

Google: хакеры взламывают аккаунты Google Cloud для майнинга криптовалют

Хакеры использовали для майнинга криптовалют 86% ресурсов 50 недавно взломанных аккаунтов Google Cloud, следует из отчета Google, опубликованного накануне.

При этом программное обеспечение, необходимое для майнинга, загружалось на удаленные серверы в среднем через 22 секунды после взлома.

Еще 10% захваченных ресурсов хакеры использовали для поиска уязвимых сайтов, а 8% — для организации последующих атак.

Гораздо реже (по 2% ресурсов) с помощью взломанных аккаунтов, например, рассылали спам или устраивали DDoS-атаки.

Майнинг криптовалют требует серьезных ресурсов, которые есть в распоряжении крупных технологических компаний, в том числе, Google.

Пользователи Google Cloud платят приличные деньги, чтобы удаленно пользоваться мощностями дата-центров компании, чем пользуются хакеры, перехватывая контроль над этими мощностями.

Бизнес все чаще сталкивается с кибератаками, особенно ситуция обострилась в последние, пандемийные полтора года, когда многие компании вынужденно ушли в онлайн, будучи к этому не готовыми, из-за чего оказались легкими целями для хакеров.

Недавно мы рассказывали о главных IT-угрозах для бизнеса, а также объясняли, как от них защититься.

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Фото: Sundry Photography/Shutterstock

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