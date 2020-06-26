Госдума одобрила законопроект об ужесточении требований к организаторам азартных игр

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования для учредителей и организаторов лотерей и азартных игр. Они будут обязаны предоставлять сведения о своих бенефициарных владельцах. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект запрещает лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, выступать в качестве учредителей и участников организатора азартных игр и оператора лотереи. Также запрет распространяется на юридических лиц, зарегистрированных на территориях, не раскрывающих финансовую информацию.

Кроме того, документ предлагает обязательное предоставление органам власти сведений о бенефициарах вместе с документальным подтверждением.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2020 года.

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